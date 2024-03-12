"Може, і Вася не втік би": військовий медик обурився поведінкою родичів і друзів ухилянтів

Капітан медслужби Олег Токарчук пояснив, що деякі чоловіки "розважались" під час війни та після "наближення" мобілізації чкурнули за кордон. Однак такі вчинки порушників викликають несподівану реакцію у оточення.

Капітан медичної служби, ординатор евакуаційного відділення медичної роти 10 окремої гірсько-штурмової бригади (ОГШБР) "Едельвейс" Олег Токарчук різко висловився стосовно оточення ухилянтів в Україні. Про це відомо з його коментаря в ефірі телемарафону.

"Мене трохи розчаровують знайомі, які намагаються зараз втекти за кордон. Цей процес був перманентний від початку повномасштабної (війни, — ред.), але мене дуже вразило, коли ці речі почали відбуватися після початку дискусій про певну хвилю мобілізації в країні", — розповів Токарчук.

Медик навів приклад, що чоловік втік за кордон через страх мобілізації. Однак замість втечі у той час, поки воїни "в окопах гинули й мерзли", він міг навчатись та підготуватись до служби.

"Ні, ти в цей час розважався, бізнес мав, відпочивав. А тільки запахло мобілізацією, ти взяв і здриснув за кордон, витративши на це певні кошти", — підкреслив капітан медслужби.

З його слів, зрозуміло, що учасників схем для ухилянтів потрібно карати. Водночас військового обурює, що близькі, рідні, друзі та партнери по бізнесу ухилянтів толерують такі вчинки. Замість засудження та критики втікачі чують "молодець Вася, пришлеш фотку з Парижа".

"Якби ці 30-40 людей казали, що це недобре, може, і Вася не втік би за кордон. І мене це досить сильно розчаровує. Тут лишаються батьки, іноді діти. Те, що він не усвідомлює, що їх нікому буде захищати, це одне. Але й вони всі не усвідомлюють, що якщо Вася поїхав, їх нікому буде захищати", — пояснив Токарчук.

Коментар Олега Токарчука (про ухилянтів — з 26:55)

Нагадаємо, адвокат Олексій Панасенко розібрав, як в Україні карають за незаконний перетин кордону.

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