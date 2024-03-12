Ховався між хатами: Легіон "Свобода Росії" знищив російський БТР в Тьоткіно (відео)

Дрон російських добровольців з ЛСР виявив ворожу бронетехніку, яка ховалася між деревами посеред села. Після цього машина спалахнула — чим саме по ній поцілили, поки що невідомо.

Бійці "Легіону "Свобода Росії" (ЛСР) помітили схованку російського бронетранспортера у селі Тьоткіне в Курській області РФ. Після виявлення ворожу техніку підбили влучним ударом. Про деталі нового рейду проукраїнських російських добровольців ідеться у Telegram-каналі легіону.

Запис з ударом по бронетехніці ЗС РФ з'явився у мережі о 9:34. Відео зроблене за допомогою розвідувального безпілотника, який безперешкодно з повітря стежив за ситуацією.

На відео видно, що росіяни сховали БТР між цивільними будинками: відстань до кожного — близько 3-5 метрів. За якусь мить на броні спалахує і підіймається дим — сталось влучання. Чим саме вдалось дістати ворожу техніку, у дописі не вказують. Натомість зауважують, що відбувається "демілітаризація" Тьоткіного.

"Ніхто нікуди не поїде. Більше нема на чому. Нічого, почекають звільнення", — вказали бійці РДК.

Тьоткіне — селище у Курській області РФ. Відстань до кордону України — близько 2 км (по дорозі від контрольно-пропускного пункту). Селище розташоване на північний захід від Сум.

Рейд РДК та ЛСР - де розташоване Тьотькіне Фото: DeepStateMAP

Новий рейд РДК і ЛСР у Росії — деталі

Зазначимо, зранку 12 березня у російських соцмережах з'явились повідомлення про появу танків на вулицях прикордонних сіл у Бєлгородській та Курській області. Бійці "Легіону "Свобода Росії", "Російського добровольчого корпусу" (РДК) та "Сибірського батальйону" пояснили, що починається новий рейд на територію країни-окупанта. Населені пункти, до яких дістались бійці — Шебекіне, Тьоткине, Лозова Рудка тощо. При цьому в ГУР Міноборони України пояснили, що росіяни мають повне право вчиняти рейди на територію своєї власної країни.

Раніше Фокус писав про попередні рейди РДК та ЛСР на території РФ. Наприклад, подібні атаки відбулись весною 2023 року — російська влада заявила про бої на площі близько 10 кв. км у Бєлгородській області. Аналогічні спроби прориву були на початку осені 2023 року — тоді російські добровольці вели активні бої біля Шебекіного.

Нагадуємо, зранку 12 березня було гучно на нафтобазах та нафтопереробних заводах РФ у прикордонних областях. Міноборони РФ повідомили про атаку дронів, але жодним словом не згадали про влучання та пожежі. Попередня масована атака БПЛА відбулась 9 березня: під удар міг потрапити літак ДРЛВ А-50 у Таганрозі.