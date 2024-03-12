Україна стала одним з головних імпортерів зброї у світі, – SIRPI (інфографіка)

Якщо в період 2014-2018 років імпорт зброї становив лише 0,1% у світі, то 2019-2023 роки показали приріст на 6633%.

Російсько-українська війна має значний вплив на світову торгівлю зброєю. Європейські держави майже вдвічі збільшили імпорт озброєння. Про це йдеться в новому досліджені Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIRPI).

Аналітики дослідили ринки озброєнь у період між 2014 і 2023 років. Останні чотири роки набагато більше зброї виробляє Азія, Близький Схід і Океанія. В цих регіонах знаходяться 9 з 10 найбільших імпортерів зброї. Російський експорт за вказані періоди скоротився вдвічі, але вона залишається в топ 3 найбільших експортерів зброї поступившись Франції і США.

Найбільші експортери зброї у світі Фото: SIRPI

В Європі Україна стала найбільшим імпортером зброї між 2019 і 2023 роках. Приріст склав 6633%. Україні постачає озброєння щонайменше 30 країн. Також в Європі сплеск попиту на системи ППО через ракетну кампанію РФ в Україні. В світовому вимірі найбільшим імпортером зброї є Індія, Саудівська Аравія, Катар, Україна і Пакистан.

Зміни в експорті зброї у періодах 2014-2018 і 2019-2023 Фото: SIRPI

Експорт США, Франції і РФ

Аналітики зазначають, що Сполученим Штатам вдалося наростити експорт озброєння зріс на 17% між 2014-2018 і 2019-2023 роках, частка у світовому експорті сягнула 42%. Якщо взяти США і всю Західну Європу, то вони контролюють разом 72% всього експорту зброю у 2019-2023 роках порівняно з 62% у 2014-2018 роках.

Франція теж змогла наростити експорт на 47% між 2014-2018 роках і 2019-2023 роками. Країна вперше стала другим найбільшим експортером зброї. Найбільше Париж відправляв зброю в країні Азії і Океані — 42%, ще 34% йшло на Близький Схід. Найбільше французької зброї отримувала Індія.

Російський експорт впав на 53% між періодами 2014-2018 і 2019-2023 років. Останні 5 років російський експорт скорочувався особливо стрімко. Якщо у 2019 році РФ постачала зброю у 31 країну, то у 2023 лише до 12. Найбільшим покупцем зброї залишаються країни Азії і Океанії — 68%, серед яких на Індію припало 34%, а Китай — 21%.

Нагадаємо, 27 грудня ЗМІ писали, що експорт зброї Німеччини виріс до рекордних обʼємів завдяки постачанням в Україну.

12 березня в США відреагували на пропозицію Польщі підвищити загальні витрати на оборону НАТО до 3%.