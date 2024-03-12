Серйозні втрати та збита "Точка-У": росЗМІ повідомили подробиці бою з ДРГ на кордоні

Медіа стверджують, що системи ППО нібито перехопили 7 дронів, 8 реактивних снарядів РСЗВ Vampire та одну ракету "Точка-У". Ба більше, ЗМІ запевняють, що бої на кордоні у Курській області тривали лише 25 хвилин.

Російські прикордонники нібито змогли зупинити спробу прориву російських добровольців з РДК, "Легіону свобода Росії" та "Сибірського батальйону" на територію Курської області, а стрілецький бій тривав 25 хвилин. Про це повідомляє російське видання Mash.

"Стрілецькі бої з ЗСУ сьогодні справді були. Наприклад, у селищі Тьоткіне Курської області в районі 8 ранку. Тривали вони лише 25 хвилин. За інформацією Міноборони, відбито чотири атаки українських ДРГ. Так само в районі населених пунктів Одноробівка, Нехотіївка та Сподарюшине Белгородської області. Там все почалося в районі 3 годин ночі, ворог використовував танки та бронетехніку", — пише видання.

ЗМІ додає, що на прикордонній території з боку України в районі Одноробівки нібито знищено до 60 українських диверсантів, у районі Нехотіївки — 3 танки та бронетранспортер, а в районі Сподарюшине – 2 танки.

"Водночас над Бєлгородом та Курском працювала ППО. Міноборони РФ повідомляло про ліквідацію 8 реактивних снарядів РСЗВ "Вампір" та ракети ТРК "Точка-У", а також про перехоплення 7 БпЛА. Крім того, у Воронежі вперше з початку "СВО" була оголошена ракетна небезпека, включали сирени, — пише Mash.

Між тим у російських пабліках повідомляють що є серйозні втрати серед прикордонників РФ, а також що було підірвано склади з боєприпасами.

"На Брянщині вдалося відбити атаку диверсантів, які зайшли з території України. У Бєлгородській та Курській областях бойові зіткнення у прикордонних селах продовжуються. Джерела повідомляють, що на територію Курської області зайшло щонайменше 15 одиниць ворожої техніки, у тому числі танки та БМП. Повністю зачистити диверсантів наразі не вдалося", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що українські диверсанти використовували артилерію для ударів по складах та штабах у зазначених прикордонних областях. У Бєлгородській області нібито було втрачено два засекречені штаби, які розміщувалися під землею. Є загиблі серед офіцерів.

Рейд РДК, ЛСР та "Сибірського батальйону" в РФ

12 березня у російських соцмережах з'явились повідомлення про появу танків на вулицях прикордонних сіл у Бєлгородській та Курській області. Бійці "Легіону "Свобода Росії", "Російського добровольчого корпусу" (РДК) та "Сибірського батальйону" пояснили, що починається новий рейд на територію РФ.

У ГУР Міноборони повідомили, що операцію в РФ розпочали добровольчі батальйони, які діють самостійно та складаються з росіян і, зрештою, перебувають у себе вдома.