Загальна стратегія РФ зміщується в бік ядерних сил: опубліковано доповідь розвідки США

Американці припускають, що Путін не хоче прямого військового конфлікту з НАТО. Водночас він може застосувати ядерну зброю, оскільки війська РФ не можуть домогтися в Україні швидкої та рішучої перемоги.

Росія залишається стійким і боєздатним супротивником у широкому спектрі галузей, зокрема й у плані військового протистояння. Однак загальна стратегія РФ зсувається в бік ядерного озброєння, яке може бути застосовано через нездатність Москви домогтися швидких і рішучих перемог в Україні. Про це йдеться в доповіді американської розвідки щодо основних загроз безпеці США.

У документі зазначено, що Росія продовжуватиме відстоювати свої інтереси різними способами, зокрема провокаційними та конфронтаційними, і впливати на інші країни на пострадянському просторі тією чи іншою мірою. Для реалізації своїх планів і зміцнення військової могутності Москва активно налагоджує відносини з Китаєм, Іраном і Північною Кореєю.

Тим часом Росія майже напевно не хоче прямого військового конфлікту з силами США і НАТО і продовжуватиме асиметричну діяльність нижче порога військового конфлікту.

Щодо ситуації на театрі воєнних дій в Україні американська розвідка повідомляє, що РФ зазнала більших воєнних втрат, ніж будь-коли з часів Другої світової війни, зокрема близько 300 000 живої сили, тисячі танків і бойових броньованих машин.

"Російські військові стикалися і будуть стикатися з проблемами виснаження, браку особового складу та морального духу, хоча використання мін, підготовлених оборонних позицій і непрямого вогню допомогло їм стримати наступальні дії України у 2023 році", — йдеться у звіті.

Водночас у США залишаються побоювання, що президент Володимир Путін може застосувати ядерну зброю, оскільки російські збройні сили нездатні домогтися швидких перемог над українською армією, яка, до всього іншого, завдає ударів по території РФ.

Таким чином Москва більше покладатиметься на ядерну і протикосмічну зброю та можливості стратегічного стримування, оскільки після втрат в Україні росіяни працюють над відновленням своїх сухопутних сил.

"Росія продовжить модернізувати свій потенціал ядерної зброї і збереже найбільші та найрізноманітніші запаси цього виду озброєння", — пишуть доповідачі.

Перспективи Москви

Нинішня ситуація на українських фронтах, зазначають доповідачі, грає на користь стратегічних військових переваг Росії й дедалі більше зсувається на користь Москви. Цьому сприяє значне нарощування виробничих потужностей ОПК, що дає змогу наростити випуск озброєння та боєприпасів, що дасть змогу, своєю чергою, витримати тривалу та інтенсивну війну.

При цьому нових мобілізаційних заходів Москва може уникнути, оскільки у РФ нібито триває успішний набір військовослужбовців за контрактом — для цього Кремль пропонує військовим значні пільги, маніпулюючи пропагандою про війну в Україні.

Водночас розвідка США припускає, що загальні плани Росії з розгортання більших сухопутних сил напевно проваляться, хоча підстав для таких висновків американська розвідка не надала.

Нагадаємо, за інформацією видання РБК, Китай запропонував ядерним державам укласти угоду, яка передбачає відмову від завдавання удару першими, однак Москва на таку пропозицію відповіла відмовою.