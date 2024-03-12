Іран поставив РФ "велику кількість" ракет: в ЄС хочуть накласти санції на три країни, — ЗМІ

Повідомляється, що арсенал ЗС РФ поповнили потужні балістичні ракети класу "земля-земля". Лідери ЄС планують відповісти на це вже наступного тижня.

Євросоюз готується запровадити санкції проти Ірану через ймовірну співпрацю з Росією. Про це 12 березня повідомили у Reuters.

Лідери ЄС планують відповісти "новими і значними заходами" на інформацію про те, що Іран може поставити РФ балістичні ракети для обстрілів України.

"Європейська рада закликає треті сторони негайно припинити надання матеріальної підтримки агресивній війні Росії проти України", — зазначено в проєкті висновків саміту, який відбудеться наступного тижня.

Шість неназваних джерел підтвердили, що Іран передав Москві "велику кількість" потужних балістичних ракет класу "земля-земля". У ЗМІ підкреслили, що це поглиблює військову співпрацю між двома країнами, які вже перебувають під американськими санкціями.

"Повідомлення про те, що Іран може передати балістичні ракети та пов’язані з ними технології Росії для використання проти України, викликають велику стурбованість. Європейський Союз готовий відповісти швидко і в координації з міжнародними партнерами, включно з новими і значними заходами проти Ірану", — йдеться в проєкті висновків саміту 21-22 березня.

За даними видання, лідери планують закликати Високого представника ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля і Єврокомісію підготувати санкції проти Ірану, Білорусі й Північної Кореї.

Нагадаємо, раніше у Reuters інформували, що президент Франції Еммануель Макрон вкотре переніс свій візит в Україну.

Оглядач The Washington Post Макс Бут пояснив, чому експрезидент США Дональд Трамп симпатизує Росії та не приховує своєї байдужості до України.