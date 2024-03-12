"Вони на 20 км попереду нас": Зеленський вказав на перевагу РФ у секторі далекобійної зброї

Ситуація на фронті, як зазначив президент, може змінитися за "місяць або тиждень", якщо українське військо не отримає достатньої підтримки.

Україна гостро потребує далекобійного озброєння, оскільки РФ випереджають нашу країну у цьому питанні. Президент України Володимир Зеленський надав BFMTV оновлену інформацію щодо війни Росії проти України.

Керівник держави розповів, що російське військо не завоювало Авдіївку, а "просто повністю зруйнувало його, а потім знову увійшло". Зеленський на тому, що існує брак артилерійських боєприпасів, повітряну блокаду, російську далекобійну зброю та високу щільність російських безпілотників.

"Вони випереджають нас на 20 кілометрів", – пояснив він.

Зеленський додав, що військо країни-агресорки "втрачає велику кількість своїх життєво важливих сил". Президент додав, що ця ситуація може змінитися за "місяць або тиждень", якщо наше військо не отримає достатньої підтримки. Водночас він заявив, що "просування Росії зупинене".

Війна РФ проти України та снаряди

Росія виготовляє близько 250 тисячі артилерійських боєприпасів на місяць, що складає близько 3 млн на рік. В той час США та Європа разом мають потужність виробляти лише близько 1,2 мільйона боєприпасів. Зараз РФ, як інформує CNN з посиланням на розвідку НАТО, випускає приблизно 10 тисяч снарядів на день. Водночас Україна може виробляти лише 2 тисячі. Аналітики стверджують, що війну виграє той, хто випустить більше артилерійських снарядів.

CNN пише, що заводи з виробництва снарядів в Росії працюють цілодобово. Там працевлаштовані близько 3,5 млн людей. Крім того, Росія отримує снаряди від Ірану та Північної Кореї.

Нагадаємо, 12 березня стало відомо, що авіація ЗСУ знищила пункт управління на танкері під прапором РФ "Механик Погодин".Ворог на судні встановив спостережний пост для ведення розвідки, а також засоби РЕБ. Судно використовували як платформу для ударів та атак FPV-дронами по території Херсонської області.