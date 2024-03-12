Вірменія вийде з ОДКБ, якщо не отримає відповіді щодо зони її відповідальності, – Пашинян

Прем’єр-міністр Нікол Пашинян поскаржився, що організація ніяких кроків не зробила, коли відбувалися бойові дії проти Азербайджану.

Остаточне рішення Вірменії щодо участі в Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) буде залежати від певних заяв, які визначатимуть "зону відповідальності" у Вірменії. Прем’єр-міністр Нікол Пашинян повідомив на пресконференції подробиці, пише "Интерфакс".

Він розповів, що питання й досі залишається актуальним. З його слів, організація повинна остаточно визначитися, де розташована суверенна територія Вірменії і де її зона відповідальності. Після цього й будуть оголошені відповідні рішення.

Важливо Вірменія офіційно відмовилася брати участь у засіданні ОДКБ у Москві

"Якщо ні, Вірменія вийде з ОДКБ". "Коли — не можу сказати", — зазначив він.

Пашинян додав, що, не варто плутати політичне рішення і позицію Вірменії стосовно замороження участі республіки в організації. Він заявив, що Вірменія не створювала ніяких проблем для структури.

До війни з Азербайджаном, як заявив Пашинян, Вірменія вважала, що може розраховувати на стабільну та рішучу підтримку, якщо відбудеться певне посягання на її територію. З його слів, у травні 2021 року Вірменія зафіксувала, що червона лінія була перейдена, з боку ОДКБ ніяких рішучих кроків таких не здійснено. Тоді Єреван не став обговорювати ніяких питань.

Вірменський прем’єр заявив, що згодом були нові вторгнення Азербайджану у листопаді 2021, вересні 2022 року. Пашинян зазначив, що якщо в ОДКБ зможуть дати відповідь, якою є сфера відповідальності організації щодо їхньої країни, і це буде відповідати уявленням Єревана, то "питання буде вирішене".

Нагадаємо 28 лютого Пашинян заявив, що готовий юридично заморозити участь Вірменії в ОДКБ. За словами прем'єр-міністра, ОДКБ замість того, щоб виконувати усі свої зобов'язання перед його країною, навпаки, створює проблеми безпеки.