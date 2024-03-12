Ударний підводний човен ВМС США прорвався крізь арктичні льоди (фото)

Американські ВМС, в умовах танення арктичних криг, готуються до посилення морської активності в регіоні. Для цього було організовано операцію Ice Camp 2024 за участю підводного човна USS Hampton.

Командування підводними силами ВМС США (COMSUBFOR) офіційно розпочало операцію Ice Camp 2024 (Льодовий табір) у Північному Льодовитому океані. У рамках триденних навчальних маневрів ударний підводний човен USS Hampton (SSN 767) класу "Лос-Анджелес" пробив метрову кригу Льодовитого океану і підняв державний прапор у льодовому таборі "Кит". Про це повідомляє Defence Blog.

Захід Ice Camp 2024, раніше відомий як льодові навчання (ICEX), перетворився на значну багатонаціональну операцію за участю військовослужбовців із різних родів військ США, а також союзників із Канади, Франції, Великої Британії та Австралії.

Цього року маневри проводилися в тісній співпраці з Арктичною лабораторією підводних човнів. Ice Camp підкреслює прагнення ВМС підтримувати розширену арктичну присутність, зміцнювати альянси та створювати більш боєздатні арктичні військово-морські сили, наголосили в командуванні.

Американська субмарина USS Hampton під час операції Ice Camp 2024

Зазначається, що в умови танення арктичних криг американські ВМС повинні приготуватися до посилення морської активності в регіоні. Насамперед для цього необхідно провести випробування систем підводних човнів, і табір Ice Camp Whale для цього має унікальні можливості.

Ice Camp Whale є тимчасовим і розбитий на крижаному покриві в Північному Льодовитому океані, відомому як льодина, для підтримки випробувань систем підводних човнів та інших ініціатив з дослідження Арктики. Він складається зі сховищ, командного центру та інфраструктури для безпечного розміщення і підтримки понад 60 осіб особового складу одночасно.

Операція Ice Camp 2024 у Льодовитому океані

Нагадаємо, у жовтні 2023 року голова Військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер заявив, що російсько-китайські відносини, які стають тіснішими, неминуче підвищують ризики в арктичному регіоні. За його словами, не можна бути наївними й не передбачати військову присутність Китаю в Арктиці, а також активізацію військової діяльності РФ у Північному регіоні.