Націлилися на Арктику: міцні зв'язки Китаю та Росії несуть загрозу ще одному регіону, — НАТО (фото)

За словами адмірала Роба Бавера, не можна бути наївними та не передбачати військову присутність Китаю в Арктиці, а також активізацію військової діяльності РФ у Північному регіоні.

Related video

Голова Військового комітету НАТО, адмірал Роб Бавер заявив 21 жовтня, що китайсько-російські зв'язки, які дедалі міцнішають, підвищують ризики в Арктиці. Про це пише агентство Bloomberg.

Такі коментарі представника Північноатлантичного альянсу з’явилися після виступу на конференції Асамблеї Полярного кола в Рейк'явіку, де він висловив занепокоєння активністю Росії та Китаю в Північному регіоні, зокрема їхнім співробітництвом у сфері енергетики та транспорту. Як зауважують експерти агентства, це, зі свого боку, спричинило різке зростання постачання російської нафти в Китай через арктичні води.

Що стало причиною стурбованості НАТО

Вищий військовий офіцер альянсу підкреслив, що комерційні та наукові інтереси можуть стати попередником китайської військової присутності в Арктиці.

"Тоді як наміри Росії в Арктиці стають дедалі очевиднішими, наміри Китаю щодо регіону залишаються непрозорими. Ми не можемо бути наївними й очікувати, що ці нові маршрути використовуватимуться виключно комерційними суднами. Ми знаємо, що на борту цих кораблів перебувають військові вчені. Вони не сказали, що не підуть туди у військовому плані", — сказав Бауер.

Як пише Bloomberg, першим кроком на шляху до регулярних малотоннажних контейнерних перевезень Північним морським шляхом стало те, що китайське вантажне судно використало цей прохід для тримісячного рейсу туди й назад із Балтійського моря в Китай. Водночас Росія перебудувала торгові зв'язки після вторгнення до Північного морського шляху.

Важливо

Битва за Антарктиду. Чому вчені вважають, що на білому континенті може нагрянути Апокаліпсис

Однак Гао Фен, спеціальний представник Китаю у справах Арктики, виступаючи на конференції, начебто оминув коментарі Бавера, проте зауважив, що, на думку КНР, напруженість в Арктиці не тільки ускладнить діяльність союзників, а й вплине на глобальну стабільність.

"Китай та інші азійські країни можуть відігравати важливу роль у захисті, дослідженнях, розвитку й управлінні Арктикою", — запевнив він учасників конференції.

На зустрічі Асамблеї Полярного кола торік Бавер викликав гнів китайського дипломата, який звинуватив його у зарозумілості. У відповідь Бавер запитав, чому Китай не засудив напад Росії на Україну.

Арктика та російська загроза

За інформацією джерел агентства, Росія вкладає значні кошти в арктичні авіабази й іншу інфраструктуру на Півночі.

"Хоча бюджетні обмеження, пов'язані з війною в Україні, затримали постачання нових криголамів, її значні військово-повітряні та військово-морські сили в Арктиці залишаються недоторканими", — зазначив Бавер.

Тому адмірал заявив, що НАТО має бути готовим до конфлікту в регіоні з огляду на здатність Росії діяти в Арктиці.

"Попри це, НАТО не переймається тим, що Арктика "негайно" стане гарячою точкою", — сказав він.

Напередодні The New York Times писала, що Росія може готуватися до випробувань експериментальної міжконтинентальної балістичної ракети "Буревісник". Про це свідчать супутникові фото російської арктичної бази.

Уранці 20 вересня на знімку видно кілька машин із причепом відповідно до розмірів ракети "Буревісник" Фото: Planet Labs Inc. Удень 20 вересня на знімку видно порожній стартовий майданчик Фото: Planet Labs Inc.

За даними моніторингової групи Nuclear Threat Initiative, раніше Росія здійснила 13 відомих випробувань у період із 2017-го по 2019 рік. Усі вони виявилися невдалими, пише NYT, але ж невдачі можуть бути смертельними. За словами офіційних осіб США, ракета, запущена в 2019 році, розбилася і, зрештою, вибухнула під час спроби відновлення, внаслідок чого загинули семеро людей.

Важливо

Війна в Україні та Ізраїлі — не остання. Які ще конфлікти розв'яже нова "вісь зла"

Нагадаємо, Фокус писав, якою насправді була мета візиту російського президента Володимира Путіна в Китай.

Зокрема, Фокус повідомляв, що, за словами журналістів, економічний вплив Пекіна в країнах, що розвиваються, значно виріс за останні роки.

Раніше в Інституті вивчення війни оцінили наслідки зустрічі Путіна та Цзіньпіна. У Пекіні глава Кремля заявив про своє бажання поглибити російсько-китайські економічні та політичні зв'язки, але не оголосив про будь-які практичні зміни.