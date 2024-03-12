САУ Caesar і не тільки: Данія анонсувала пакет військової допомоги Україні на 330 мільйонів

Кошти на самохідні артилерійські установки Caesar данська сторона виділила у співпраці з Францією, а на 155-мм снаряди до них – з Естонією та Чехією.

Данія анонсувала новий пакет військової допомоги Україні на 330 мільйонів доларів, до якого увійшли самохідні артилерійські установки Caesar та багато іншого. Про це повідомили у пресслужбі данського міністерства оборони.

Зокрема, за інформацією Міноборони, черговий пакет підтримки для української армії передбачає передачу САУ Caesar, самохідних 120-мм мінометів та боєприпасів до них.

Кошти на Caesar Данія виділила у співпраці з Францією, а на 155-мм артилерійські снаряди – у співпраці з Естонією та Чехією.

"Артилерійські та мінометні системи мають великий попит з боку України. Цим пакетом допомоги ми вносимо істотний внесок у боротьбу за свободу України… Допомога надана у співпраці з нашими союзниками і посилає важливий сигнал про те, що ми підтримуємо Україну на широкому фронті", — заявив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

Варто зазначити, що це вже 16-та поставка військової допомоги від Данії для України з метою захисту від агресії Російської Федерації.

Нагадаємо, рада міністрів Бельгії підтвердила замовлення у франко-німецького концерну Nexter KNDS виробництво 19 САУ Caesar та самохідних мінометів Griffon Mepac.

Крім того, 18 січня Франція анонсувала виробництво 80 САУ Caesar для України.

15 грудня у ЗМІ писали, що САУ Caesar виявились непристосованими до реалій війни через дрони-камікадзе.