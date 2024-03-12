"Щось впало": у мережі повідомили про "звуки пострілів" у Волгодонську, що поруч з АЕС (відео)

Один із місцевих жителів оприлюднив відео, на якому видно, як пожежний автомобіль швидко рухається по дорозі, ймовірно, у напрямку влучання. Влада Ростовської області не підтвердила роботу ППО.

У вівторок ввечері, 12 лютого, у мережі зʼявилися повідомлення про звуки пострілів та відеозапис із "яскравими непізнаними об'єктами" у небі над Волгодонськом у Ростовській області. Про це повідомив місцевий Telegram-канали "Типичный Волгодонск".

У коментарях під дописам місцеві жителі повідомили, що звуки було чутно близько 19:00.

Один з коментарів оприлюднив відео, на якому видно, як пожежний автомобіль швидко рухається по дорозі, ймовірно, у напрямку влучання.

"Щось, хлопці, впало походу. Глянь. Пожарка полетіла, короче", — каже чоловік на відео.

Раніше місцеве видання "DONDAY Волгодонск" повідомило, що жителів населеного пункту "налякали звуки стрілянини". Очевидці нібито чули "гуркіт" 12 березня у новій частині міста.

"Звуки, схожі на стрілянину, місцяни почули близько 19.30. У цей час вони побачили кілька яскравих непізнаних об'єктів, спрямованих у небо. Пізніше в цьому ж районі із включеною сиреною зняли пожежну машину", — йдеться у матеріалі.

Зазначимо, що за 12 км від міста Волгодонськ знаходиться чинна Ростовська атомна електростанція. Електрична потужність чотирьох діючих енергоблоків становить 4,03 ГВт.

Один із коментаторів також заявив, що на АЕС двічі у бомбосховище спускали співробітників. Проте пізніше цей коментар видалили.

Що каже російська влада

За інформацією російських ЗМІ, влада Ростовської області не підтвердила роботу ППО у Волгодонську.

"Ця інформація не підтверджується. ППО не працювала", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у вівторок, 12 березня, окупанти атакували місто Кривий Ріг Дніпропетровської області. Тоді голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі написав, що постраждати міг багатоповерховий житловий будинок.