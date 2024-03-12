"Це тільки початок": Данілов прокоментував спецоперацію РДК та ЛСР у Росії (відео)

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, він "більш ніж упевнений", що ті росіяни, які прагнуть свободи та незалежності, обов’язково "отримають перемогу".

Громадяни Російської Федерації мають право перебувати на своїй території та захищати свою свободу. Спільна операція легіону "Свобода Росії", РДК і Сибірського батальйону в Росії є тільки початком. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

"Мають право громадяни Росії перебувати на своїй території, мають право зробити свій вибір, це їх особисте право. Інша справа, що там зараз засіла тоталітарна секта, яка не дає взагалі нікому продиху. І вони борються за те, щоб була інша країна, була свобода, і вони почувалися людьми", — каже він.

Данілов зауважив, що уважно слухав повідомлення, яке російські добровольчі батальйони передавали в ефір з території Росії та вважає, що це "тільки початок" і "такого буде дуже і дуже багато".

"Якщо Путін і його кліка вважають, що у них там все гаразд, то вони глибоко помиляються. Боротися треба обов’язково, без боротьби немає перемоги. Я більш ніж упевнений, що ті росіяни, які прагнуть свободи, прагнуть незалежності, обов’язково отримають перемогу", — наголошує Данілов.

Путін почав розвал Росії

Як додав секретар РНБО, президент РФ Володимир Путін почав розвал Росії, коли розпочав повномасштабне вторгнення на територію України 24 лютого 2022 року.

"Це була катастрофічна помилка Путіна, і це йому не минеться. Він за все це буде відповідати, у тому числі і перед тим російським народом, який стоїть на боці світла", — сказав він.

Рейди в Курській і Бєлгородській областях: що відомо

Нагадаємо, 12 березня колишній депутат Держдуми Ілля Пономарьов заявив, що на кордоні з Україною в районі Бєлгородської області йде бій. За його словами, легіон "Свобода Росії", РДК та Сибірський батальйон прорвалися на територію регіону.

Пізніше в РДК показали, як їхній танк прорвав державний кордон РФ і атакував. Російські добровольці на танку зробили три постріли в різні боки на територію РФ. У пресслужбі РДК не зазначили, у якій області це сталося.

Згодом аналітики DeepState повідомили, що російські визвольні сили ведуть активні бої в районі пʼятьох населених пунктів. ЗС РФ частково відступили на запасні позиції, які розташовані за селами.

Нагадаємо, військовий із легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський заявив, що російські добровольці присвятили нинішній рейд виборам президента РФ Володимира Путіна, які мають відбутися з 15 по 17 березня.