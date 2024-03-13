Тупикова ситуація: яку тактику застосовують ЗСУ, щоб зупинити просування РФ, — Spiegel

За словами журналістів, ситуація на фронті складна, але контрольована. Зараз українські військові проводять стратегію активної оборони. Вони намагаються зупинити атаки окупантів, а потім завдавати ударів у відповідь.

Українські командири розповіли, що Збройним силам України зараз доводиться економити артилерійські боєприпаси через брак допомоги від Заходу. Про це пише німецьке видання Spiegel.

За словами журналістів, офіцери ЗСУ, з якими вони поспілкувалися, зійшлися на думці, що Силам оборони не вистачає снарядів, техніки та особового складу.

Також, за словами неназваних командирів, інтенсивні бої відбуваються не по всій лінії фронту. Якщо є більш "гарячі" ділянки, а є ті, про які мало говорять у ЗМІ, оскільки там відбуваються бої низької інтенсивності. На найважливіших ділянках (біля Бахмута, Авдіївки або в Запорізькій області) обидві сторони закріпилися на своїх позиціях. Прорив фронту там малоймовірний.

З іншого боку, як сказано в матеріалі, на північному сході Вугледара або в Харківській області бої менш інтенсивні. Цим ділянкам приділяється не так багато уваги, а тому в українських військ там гірше оснащення і гостріше відчувається нестача боєприпасів. Ба більше, іноді боєприпаси зовсім закінчуються.

"Ми не зможемо так довго протриматися", — сказав неназваний командир артилерії ЗСУ під Вугледаром.

У матеріалі йдеться, що загалом українські військові вважають повний крах на фронті малоймовірним. Вони більше сходяться на думці, що настала тупикова ситуація. Сили оборони України не домагаються великого прогресу, однак і росіяни не можуть витіснити їх із позицій. В окупантів вийшло домогтися дуже обмеженого успіху.

Тактика ЗСУ: активна оборона

Як розповів військовий експерт Марк Канчіан із Центру стратегічних і міжнародних досліджень, українським військам доводиться нелегко, поки росіяни наступають по всьому фронту.

Однак джерело в українських спецслужбах сказало журналістам, що ситуація на фронті складна, але контрольована. Зараз ЗСУ проводять стратегію активної оборони. Вони намагаються зупинити атаки окупантів, а потім завдавати ударів у відповідь. Щоправда, великих контрнаступів не було давно.

Нагадаємо,12 березня у ЗСУ повідомили, що ЗС РФ п'ять разів за добу застосовували хімзброю. За словами спікера ОСУВ "Таврія", протягом тижня російські війська близько 60 разів застосували цю хімречовину. Від початку ж повномасштабного вторгнення росіян загалом було 626 хімічних атак.