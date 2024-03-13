Є руйнування: ЗС РФ знову вдарили по Мирнограду в Донецькій області

Як розповів в. о. начальника Мирноградської МВА Юрій Третяк, унаслідок атаки постраждав п'ятиповерховий будинок.

Приблизно о 23:00 12 березня російські війська атакували Мирноград у Донецькій області. Про це розповів в. о. начальника Мирноградської Міської військової адміністрації Юрій Третяк, пише "Суспільне".

За його словами, внаслідок атаки постраждав багатоквартирний будинок.

"У результаті руйнування п'ятиповерхового багатоквартирного будинку", — сказав він.

Також моніторинговий Telegram-канал Monitor повідомив, що внаслідок удару є постраждалі. Інших подробиць на момент написання новини поки що немає.

Де знаходиться Мирноград

Мирноград — це місто Покровського району Донецької області. Адміністративний центр Мирноградської міської громади. Основу промислового комплексу становить вугільна промисловість. У 2021 році місто населяли понад 40 тисяч осіб.

Мирноград на карті Фото: DeepState

Удари по Мирнограду: що відомо

Нагадаємо, в ніч на 10 березня Збройні сили Російської Федерації завдали трьох ракетних ударів по Мирнограду в Покровському районі Донецької області. Спершу прокуратура Донецької області спочатку повідомляла, що Росія випустила по місту ракети С-300. Однак згодом представник ОСУВ "Таврія" заявив, що окупанти атакували Мирноград покращеними авіабомбами, які мають додаткові силові установки та функції планування.

Пізніше аналітики ISW повідомили, що РФ масово випускатиме нові авіабомби. Експерти зазначили, що вдосконалені керовані авіабомби UMPB D-30SN є перетвореною версією некерованих авіабомб ФАБ радянських часів. Напередодні українське командування заявляло, що ворожа авіація завдала удару по Мирнограду, використовуючи модернізовані бомби.