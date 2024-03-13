Туманне майбутнє гіперзвукової зброї: чи розробляє США ракету ARRW

У фінансовому запиті на 2025 рік грошей для ракети AGM-183A не передбачено, але є натяки, що свідчать про продовження розробки після випробувань.

Повітряні сили США продовжують залишатися відкритими у можливості продовження роботи над гіперзвуковою ракетою ARRW або AGM-183A. Проте наразі немає фінансування на цю розробку. Про це повідомляє The War Zone.

Американська армія не запросила жодного фінансування у своєму останньому фінансовому запиті на ARRW. В цьому році програма гіперзвукової ракети має бути закрита. Проте це спонукає до запитань щодо потенційних подальших зусиль, які можуть проводити Повітряні сили.

Генерал-лейтенант Дейл Вайт, заступник в Офісі помічника міністра Повітряних сил із закупівель, технологій і логістики каже, що на 2025 рік нема запиту на фінансування програми ARRW. Проте армія продовжує аналізувати тестові дані з випробування боєприпасу, щоб зрозуміти можливості AGM-183A.

AGM-183A мала б стати першою гіперзвуковою ракетою в арсеналі B-52 Фото: Lockheed Martin

"Майбутні рішення щодо ARRW будуть прийняті після остаточного аналізу усіх даних льотних випробувань", — заявив Вайт.

Також у Повітряних силах заявили, що у них залишилось ще одне заплановане випробування ракети ARRW. Наразі дати випробувань немає. Для гіперзвукової ракети провели три з чотирьох повних випробувань. За даними аналітиків, тестування може відбутись найближчим часом з бази Гуам.

Раніше Повітряні сили хотіли, щоб ARRW стала першою гіперзвукової ракети для бомбардувальників B-52 Stratofortress. Проте після серії випробувань було прийняте рішення зосередитись на іншому проєкті HACM. Загалом на AGM-183A було витрачено 1,7 млрд доларів.

Нагадаємо, 22 серпня ЗМІ писали, що у США провели перший пуск гіперзвукової ракети ARRW після провального тесту.

2 березня США показали B-52 з гіперзвуковою ракетою на базі Гуам.