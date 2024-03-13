Хочуть зірвати вибори: Путін прокоментував масштабний рейд РДК і ЛСР

За словами глави Кремля, такі атаки добровольчих батальйонів відбуваються нібито "на тлі невдач України на лінії зіткнення" і розраховані на "інформаційний ефект".

Президент РФ Володимир Путін заявив, що вторгнення бійців Легіону "Свобода Росії", РДК і Сибірського батальйону до Курської та Бєлгородської областей є спробою порушити виборчий процес і здобути перевагу для можливих дипломатичних перемовин про територіальний обмін. Про це російський лідер заявив в інтерв'ю російським журналістом Дмитром Кисельовим, передає видання "РИА Новости".

"Головна мета, я в цьому не сумніваюся, полягає в тому, щоб якщо не зірвати президентські вибори в Росії, то хоча б якось перешкодити нормальному процесу волевиявлення громадян. Перше. Друге — це інформаційний ефект, про який я вже сказав. Але третє — якщо хоч щось вийде, отримати якийсь шанс, якийсь аргумент, якийсь козир у можливому майбутньому переговорному процесі: ну ми вам повернемо це, а ви нам поверніть це", — заявив Путін.

Він уточнив, що, з іншого боку, подібні інциденти, на його думку, відбуваються в контексті невдач України на фронті і спрямовані на досягнення інформаційного впливу.

Путін також стверджує, що серед добровольців присутні іноземні найманці.

"Ось на лінії державного кордону противник намагався атакувати, перш за все, диверсійними групами — ось остання доповідь генерального штабу — десь до 300 осіб, зокрема за участю іноземних найманців", — сказав він.

Зазначимо, що в цьому ж інтерв'ю Путін заявив про готовність країни до можливої ядерної конфронтації. У своєму виступі він вирішив підкреслити готовність Росії до можливої ядерної війни, звертаючи увагу як на військові, так і на технічні аспекти цієї підготовки.

А також російський президент заявив, що польська влада прагне допомогти Україні, оскільки у поляків на Україну "свої далекосяжні плани".

Нагадаємо, 12 березня колишній депутат Держдуми Ілля Пономарьов заявив, що на кордоні з Україною в районі Бєлгородської області йде бій. За його словами, легіон "Свобода Росії", РДК і Сибірський батальйон прорвалися на територію регіону.

Пізніше в РДК показали, як їхній танк прорвав державний кордон РФ і атакував. Російські добровольці на танку зробили три постріли в різні боки на територію РФ. У пресслужбі РДК не зазначили, у якій області це сталося.