Вибухи в Одесі: ЗС РФ атакували місто авіаційною ракетою, деталі

Літак тактичної авіації ЗС РФ запустив керовану авіаракету по Одесі. При цьому сигнал повітряної тривоги оголосили після звуків вибухів, який чули жителі міста.

У напрямку Одеси летіла керована авіаційну ракету ЗС РФ, яку запустив над Чорним морем російський бомбардувальник. Бійці ЗСУ знищили авіаракету. Ворог використав снаряд для виснаження української протиповітряної оборони. Про деталі атаки РФ, яка відбулась зранку 13 березня, ідеться у повідомлення Оперативного командування (ОК) "Південь", опублікованому на сторінці Facebook.

Пресслужба ОК "Південь" повідомили про збиття авіаракети о 10 год. Вказали, снаряд випустив літак тактичної авіації — її знищили над морем.

Українські військові пояснили мету ворога: росіяни намагаються завдавати точкових ударів, щоб виснажити сили ППО, які захищають південні регіони України. Тип авіаракети, яку використали ЗС РФ для атаки по Одесі, не повідомляється.

Обстріл Одеси - ОК Південь про атаку Х-59 Фото: Скриншот

Обстріл Одеси — деталі подій 13 березня

Зазначимо, повітряну тривогу в Одеській області оголосили о 07:47 13 березня. Тривала тривога 21 хвилину — її скасували о 8:08. Повітряні сили ЗСУ попередили громадян, що є ракетна небезпека.

Тим часом близько о 7:46 год., до оголошення тривоги, жителі Одеси чули гучні вибухи — про це повідомив кореспондент Фокусу. Згідно з даними моніторингових каналів, росіяни могли застосувати керовану авіаракету Х-59.

У соцмережах не публікували дописів про можливі руйнування та постраждалих. Голова Одеської ОВА Олег Кіпер пояснив, що атаку ЗС РФ вдалось успішно відбити та попросив громадян іти в укриття при оголошенні тривоги.

Повітряні атаки на Одещину відбуваються ледь не щоночі, — раніше розповідав Фокус. Наприклад, під час масованої атаки дронів-камікадзе Shahed-136 10 березня сили ППО працювали над регіоном: збили 35 "шахедів" з 39, влучань та постраждалих не було. Сигнал повітряної тривоги в Одесі тривав майже три години.

Нагадуємо, в ніч на 13 березня росіяни вдарили по Донеччині та Сумщині. На Донеччині постраждало місто Мирноград — є влучання у житловий будинок, повідомляють про загиблих людей. В Сумах від удару "Шахеда" зруйнувались кілька квартир багатоповерхівки. Згідно з даними обласної адміністрації, є загиблі та поранені.

Тим часом триває атака дронів ЗСУ на військові об'єкти РФ. Російське Міноборони зранку 13 березня заявило про збиття майже 60 БПЛА: палає на Рязанському нафтопереробному заводі. Також під ударом опинилась будівля ФСБ у Бєлгороді, повідомили у соцмережах.