Мобілізація в Україні: кого з чоловіків з інвалідністю можуть призвати до ЗСУ

Іноді військкомати можуть не знати про те, що та чи інша особа має інвалідність. Тому чоловіки повинні повідомляти ТЦК та СП про зміни персональних даних протягом семи днів.

Працівники ТЦК та СП можуть вручати повістки особам з інвалідністю, зокрема для уточнення військово-облікових даних. Нюанси пояснює медіа Varosh.

Основною метою повісток до ТЦК та СП є оновлення особистої інформації. Іноді документ можуть вручити чоловікові з інвалідністю.

"Якщо чоловік отримав інвалідність після приписки до призовної дільниці або взагалі не стоїть на обліку в ТЦК, то там про його інвалідність знати не можуть", — йдеться у повідомленні.

У Постанові Кабміну №1487 від 30 грудня 2022 року йдеться про те, що в разі зміни персональних даних військовозобов'язані громадяни повинні повідомити про це ТЦК протягом семи днів. Тому, якби чоловіки вчасно зверталися до ТЦК, подібних випадків було б менше.

Надання відстрочок від мобілізації

Видання зазначило, що великою частиною роботи ТЦК є надання відстрочок тим, хто має відповідні підстави для цього. Тому чоловіки повинні приходити до військкомату та отримувати відстрочку, аби спростити ведення обліку.

Чоловіки з інвалідністю не підлягають мобілізації: що говорить законопроєкт

Журналісти OBOZ.UA нагадали, що згідно з новим законопроєктом про мобілізацію, чоловіки з інвалідністю не підлягають призову на військову службу. Також не призиватимуть осіб, яких ВЛК визнала тимчасово непридатними для служби на період від шести до 12 місяців. Після завершення цього терміни чоловіки повинні знову пройти ВЛК.

Проте чоловіки з інвалідністю мають право проходити військову службу за контрактом. Також новий законопроєкт про мобілізацію пропонує, аби ВЛК більше не видавали висновки про обмежену придатність до служби. Натомість обмежено придатні особи повинні будуть пройти переогляд.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що забронювати від мобілізації можна буде громадян, які отримують офіційну зарплату на рівні середньої чи вище середньої в галузі. Уряд наразі працює над майбутньою системою бронювання.

Раніше член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Федір Веніславський повідомив, що чоловіки, які здобувають вищу освіту, мають право на відстрочку. З його слів, для ухилянтів усунуть можливість зловживати цим правом.