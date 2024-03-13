"Бої досить динамічні": позиції під Бахмутом переходять "з рук в руки", — офіцер ЗСУ (відео)

Речник 26 артбригади Олег Калашніков розповів, що за добу може відбуватись декілька таких "переходів" позицій. Він зазначив, що ЗСУ перебувають в активній обороні.

На Бахмутському напрямі тривають бойові дії, контроль над деякими позиціями постійно переходить "з рук у руки". Деталями у коментарі "КИЇВ24" поділився офіцер пресслужби 26 артилерійської бригади ім. Романа Дашкевича Олег Калашніков.

"Бої на Бахмутському напрямку тривають постійно, до того ж бої досить динамічні. Деякі позиції можуть переходити з рук в руки декілька разів за одну добу", — розповів він.

Речник бригади наголосив, що про кардинальні зміни у розміщенні сил під Бахмутом не йдеться.

"Це просто тактичні наші дії на полі бою. На нашому напрямку ми перебуваємо в активній обороні. Тобто одночасно як захищаємо свої позиції, так і робимо штурмові дії, вибиваємо ворога з позицій, на яких він перебуває", — пояснив Калашніков.

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