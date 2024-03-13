Спецпідрозділ ГУР "Кабул 9" уразив стартову позицію російських FPV-дронів і техніку (відео)

Українські оператори запустили БПЛА, які відпрацювали по російських цілей, у результаті чого ворожа техніка та окупанти були знищені, а в небо здійнявся сірий дим.

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У Запорізькій області бійці спецпідрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони "Кабул 9" віртуозно знищили російських окупантів. Про це повідомили в пресслужбі ГУР у Telegram.

"Спецпідрозділ Головного управління розвідки Міністерства оборони України "Кабул 9" виявляє та знищує російських загарбників у Запорізькій області", — йдеться у повідомленні.

У ГУР опублікували відео з результатом успішного вогневого ураження двох вантажних автомобілів та багі противника. Крім цього, було уражено стартову позицію російських FPV-дронів, де перебували ворожі оператори.

Українські бійці запустили безпілотники, які вдало влучали по російських цілей, після чого відбувався вибух, а в небо здіймався сірий дим.

Наразі втрати серед російських військових уточнюються.

Спецпідрозділ "Кабул 9": що про нього відомо

На початку повномасштабного вторгнення спецпідрозділ "Кабул 9" сформували ветерани українських спецслужб і ЗСУ за сприяння й участі керівника ГУР МОУ Кирила Буданова. Бійці зі спецпідрозділу брали участь в битві за Київ у Гостомелі й на Броварському напрямку. Крім цього, під час оборони Бахмута Донецької області працювали мінометні розрахунки й снайперські групи підрозділу розвідки.

Наразі ж розвідники-спецпризначенці воюють проти російських військових на півдні.

Нагадаємо, 12 березня у пресслужбі ОК "Південь" повідомили, що українські військові знищили автоматизований комплекс радіорозвідки Р-381Т "Таран" і два БПЛА типу "Ланцет". Крім цього, було ліквідовано 34 росіян, дев'ять артилерійських установок, танк, три човни та вісім одиниць автомобілів та бронетехніки.

Того ж дня у пресслужбі ВМС розповіли, що в районі Кінбурської коси було знищено танкер під російським прапором "Механик Погодин". Зокрема, українська авіація завдала удару 11 березня.