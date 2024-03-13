У Сумах з-під завалів п'ятиповерхівки дістали тіло загиблої людини (відео)

Під завалами ще можуть перебувати люди. Аварійно-рятувальні роботи у Сумах на місці російської атаки тривають.

На місці розбору завалів у п’ятиповерховому житловому будинку рятувальники деблокували тіло людини. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Telegram.

На даний час також відомо стосовно восьми постраждалих внаслідок російського обстрілу. Роботи й надалі тривають. Під завалами ще можуть перебувати люди.

Обстріл Сум 13 березня

У ніч на 13 березня російські війська атакували Сумську область дронами-камікадзе Shahed. Повітряні сили ЗСУ оголосили тривогу в Сумській області о 01:27 ночі. Пізніше з'явилася інформація, що жителі Сум чули щонайменше два вибухи.

БПЛА типу "Шахед" влучив у житловий п'ятиповерховий будинок, попередньо, пошкоджено 30 квартир, з них 15 – зруйновані. За попередньою інформацією з-під завалів врятовано 10 людей, 8 з яких отримали травми різного ступеня тяжкості.

Володимир Біцак, заступник голови Сумської районної ради, повідомив, що з-під завалів зруйнованого під’їзду у Сумах дістали десятьох людей, п’ятеро з них — діти. Вони отримали поранення. Інформацію щодо загиблих він не підтвердив.

Аварійно-рятувальні роботи тривають. На місці працюють всі необхідні служби.

Нагадаємо, 13 березня Росія атакувала Мирноград. Українські рятувальники витягували людей з-під уламків квартир на третьому-п'ятому поверхах будинку. Працювала спеціальна техніка, яка допомагала підіймати особливо важкі уламки будівельних конструкцій. З-під руїн врятували чоловіка, якого передали медпрацівникам. Представники влади повідомляли, що двоє людей загинули, з-під руїн дістали поранених, серед них — 13-річна дівчинка.