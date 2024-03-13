Російська армія може почати просування: головком Сирський попередив про ситуацію на сході

Головнокомандувач ЗСУ попрацював у бригадах, де обстановка поступово стає складнішою.

На східному фронті в Україні ситуація продовжує залишатися складною. Існує ймовірність, що ворожі підрозділи почнуть просуватися. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За його словами, він провів роботу відразу у двох бригадах, де спостерігається поступове погіршення обстановки, а також є ймовірність, що ворожі підрозділи будуть просуватися у глибину бойових порядків ЗСУ. Після проведення детального аналізу і відповідної оцінки ситуації, у співпраці з командирами були прийняті відповідні рішення, які дозволять посилити резервами, боєприпасами, засобами РЕБ зазначених військових частин. Все це дасть змогу надалі забезпечити стійкість оборони української армії на цій ділянці фронту, підкреслив головнокомандувач ЗСУ.

Окремо Сирський додав, що зараз основні зусилля росіян зосереджені неподалік населених пунктів Іванівське, Терни, Бердичі, Тоненьке, Роботине і Вербове. При цьому на решті ділянок фронту ворог суттєво знизив свою активність. Скоріше за все, це стало наслідком серйозних втрат та завчасно прийнятих представниками управління рішень для посилення оборони.

"Впродовж останніх днів активних боїв у противника спостерігаються значні бойові втрати. Проте всі населені пункти, які він мав намір захопити, продовжують залишатися під контролем українських військових", — підкреслив головнокомандувач.

Нагадаємо, що 2 березня Олександр Сирський повідомив про зміну представників керівного складу військових підрозділів. На такі кроки було вирішено піти, аби гарантувати безпеку та добробут військових.

Також 12 березня речник Української добровольчої армії (УДА) "Південь" Сергій Братчук повідомив, що хоча зараз не можна говорити про зупинку наступу російських окупантів, українські захисники точно знизили інтенсивність боїв на фронті.