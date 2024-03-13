Битимуть далі: Пентагон готовий надати Україні потужніші ATACMS, — The Wall Street Journal

Ракети ATACMS дальністю 290 км можуть бути надані Києву, оскільки американські військові тепер можуть використовувати ракети наступного покоління Precision Strike Missile, повідомили офіційні особи США журналістам.

Україна наполягає на передачі Пентагоном ракет ATACMS, які мають дальність понад 180 миль (приблизно 290 км) і можуть збільшити здатність Києва завдавати ударів по російських військах у Криму. Про це пише видання The Wall Street Journal.

Раніше представники оборонного відомства США наполягали на тому, що американські військові повинні зберегти всі свої ракети великої дальності ATACMS для власних потреб.

Утім, за даними джерел видання, тепер Пентагон відкритий для надання ATACMS більшого радіуса дії. Таке рішення зумовлено тим, що військові США можуть використовувати ракети наступного покоління Precision Strike Missile.

Чи схвалить президент США Джо Байден передачу ATACMS дальністю 290 км, джерела The Wall Street Journal не повідомили.

ATACMS — це ракети класу "земля-земля", які можуть запускатися за допомогою пускових установок Himars або високомобільної артилерійської ракетної системи.

Нагадаю, 12 березня США анонсували пакет безпекової допомоги Україні на суму 300 мільйонів доларів. До нього увійдуть протитанкові ракети, артилерійські боєприпаси, зокрема до реактивних систем HIMARS, боєприпаси до стрілецького озброєння тощо.

25 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що "перебуває в позитиві" від відповіді партнерів щодо надання українській стороні американських далекобійних ракет ATACMS із дальністю до 300 км. Україна розраховує отримати ці ракети. Росія розуміє, як Сили оборони використовуватимуть це озброєння на фронті, впевнений Зеленський.