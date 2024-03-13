Російський "Панцирь" намагався захистити новітній С-400 від HIMARS ЗСУ, але марно (відео)

Ворожа ППО збила декілька українських ракет, однак щонайменше дві з них успішно прорвалися та вибухнули недалеко від пускової установки.

У мережі зʼявився відеозапис атаки РСЗВ HIMARS на новітній зенітно-ракетний комплекс С-400 "Тріумф" окупантів. Кадри удару по ЗРК оприлюднили у російському Telegram-каналі "Своя война".

На відео видно, як ворожі зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцирь С1" намагаються збити українські ракети GMLRS HIMARS, котрі атакують позиції новітньої ЗРК С-400 "Тріумф".

Згодом протиповітряна оборона противника збила декілька ракет GMLRS, однак щонайменше дві ракети успішно прорвалися та вибухнули недалеко від пускової установки С-400, біля якої й знаходився сам автор відповідних кадрів. Внаслідок цього "оператор" впав на землю.

"Знову мені прилетіло по ногах, с*ка", — викрикує російський військовий.

За інформацією адміністраторів каналу, "не значні пошкодження" отримала одна пускова установка і один російський боєць розрахунку. Крім того, за їх словами, С-400 нібито "залишилася у строю" і з нею "все нормально".

Нагадаємо, 12 березня в Міністерстві оборони Російської Федерації відзвітували про знищення РСЗВ HIMARS, яку Україні надали західні партнери. Водночас оприлюднили відео, на якому видно, що поцілили не по установці, а по її імітації.

Зазначимо, раніше Фокус повідомляв й про інші випадки, коли Міноборони РФ вихвалялося ударами по установці HIMARS, водночас заяви окупантів не відповідали реальності. Перша подібна інформація з'явилася ще у липні 2022 року — представники Шойгу стверджували, що підбили начебто відразу дві РСЗВ. Після цього в Пентагоні довелося публічно спростовувати заявив РФ: станом на січень 2023 року жоден пристрій не знищено.