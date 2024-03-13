Удари по НПЗ: обʼєкти, які атакували українські БПЛА, становлять 12% потужностей Росії, — Bloomberg

За словами журналістів, ці атаки підкреслюють, що вторгнення в Україну призводить до зростання небезпеки для звичайних росіян, які живуть у прикордонних регіонах. Це різко суперечить заявам Кремля про те, що Путін є "гарантом оборони країни".

Три об’єкти, які за останні два дні атакували українські безпілотники, становлять близько 12% нафтопереробних потужностей Російської Федерації. Про це повідомляє Bloomberg.

Удар по Рязанському нафтопереробному заводу, котрий знаходиться приблизно за 200 кілометрів від Москви, був завданий по потужності, завдяки якій Росія отримує 17,1 мільйона тонн на рік, або близько 340 000 барелів на день. За інформацією видання, він є основним постачальником моторного палива для столичних регіонів Російської Федерації.

За словами журналістів, відповідні атаки підкреслюють, що повномасштабне вторгнення в Україну, яке "мало тривати кілька днів", натомість призводить до зростання небезпеки для звичайних росіян, які живуть у прикордонних регіонах. Це, як зазначають у виданні, різко суперечить заявам Кремля про те, що президент РФ Володимир Путін є "гарантом оборони країни".

Пізніше в середу, 13 березня, Новошахтинський НПЗ у Ростовській області Росії зупинив роботу після удару безпілотника. Він має потужність 5,6 млн тонн на рік, або близько 112 000 барелів на день. НПЗ став третьою "жертвою" ударів, які за останні два дні пошкодили об'єкти, що складають понад 12% нафтопереробних потужностей РФ.

Атаки по НПЗ в Росії: що відомо

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на нафтопереробному заводі "Лукойл" у Нижегородскій області зупинили роботу, через "інцидент", який відбувся 12 березня, а саме у звʼязку з тим, щопідприємство атакували невідомі дрони.

Крім того, 13 березня, стало відомо, що Служба безпеки України атакувала дронами великі НПЗ в РФ. Постраждалі об'єкти входять у топ 5 найбільших заводів Росії. "Прильоти" БПЛА уже призвели до того, що Москва заборонила вивозити бензин. Спецоперації з виведення з ладу нафтової промисловості країни-агресорки тривають.