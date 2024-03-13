Скидають із Mavic "день у день": ЗС РФ вдвічі збільшили використання хімзброї, — Лиховій (відео)

За словами речника ОСУВ "Таврія", лише за вчорашню добу, 12 березня, зафіксували п’ять скидів дронами боєприпасів з хімічною речовиною сльозогінно задушливої дії.

Російські окупанти вдвічі збільшили скиди боєприпасів із хімічною речовиною з дронів Mavic, у порівнянні з лютим. Про це у середу, 13 березня, повідомив начальник відділу зв’язків з громадськістю ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону.

За словами Лиховія, практика використання противником боєприпасів з хімічною речовиною спостерігається "день у день". Він уточнив, що лише за вчорашню добу, 12 березня, зафіксували п’ять скидів таких боєприпасів із хімречовиною сльозогінно задушливої дії.

"Загальна кількість таких скидів постійно зростає. Проти минулого місяця їх застосування зросло майже удвічі", — наголошує начальник відділу зв’язків з громадськістю ОСУВ "Таврія".

Також Лиховій розповів, що аби протидіяти російським дронам Mavic, з яких скидають хімічні боєприпаси, потрібні засоби радіоелектронної боротьби.

"Протигази здавалися рудиментами Першої світової війни, але, на жаль, у нашої війни ХХІ століття реалії такі, що потрібно захищатися і ними також", — додав він.

Хімічні атаки ЗС РФ на позиції ЗСУ

Нагадаємо, раніше Командування Сил підтримки ЗСУ повідомило, що війська Російської Федерації від початку повномасштабного вторгнення здійснили вже 1 068 хімічних атак на позиції Сил оборони.

У дописі додали, що лише за лютий 2024 року зафіксували 250 подібних випадків (244 застосування ВОГ, 1 застосування газу та 5 застосувань інших боєприпасів із хімічною речовиною). Крім того, уточнюється, що найчастіше ворог використовує хімічні гранати, такі як К-51, які скидають із БПЛА.

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Аналітики Інституту вивчення війни зазначили, що ЗС РФ можуть порушувати Конвенцію про хімічну зброю (КХЗ), яку Росія підписала 1997 року. Хлорпікрин за своїми характеристиками близький до сльозогінного газу, він не обов'язково призводить до летального результату, але може спричинити вкрай важкі наслідки, якщо його вдихати. КХЗ забороняє застосування хлорпікрину в бойових діях.

Нагадаємо, раніше у Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що найбільше фіксується випадків застосування хімзброї ЗС РФ за допомогою гранатометних пострілів.

Також лейтенант Збройних сил України з позивним "Алекс" заявив, що російський дрон виявляє український бліндаж і скидає хімічну гранату поблизу. Коли бійці евакуюються, їх атакують FPV-дрони.