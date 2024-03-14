Фактів немає: у ГУР не можуть достовірно підтвердити, що Євген Пригожин мертвий, — Юсов (відео)

Представник ГУР Міноборони України заявив, що немає жодної нової інформації щодо того, що сталося з колишнім главою "вагненрівців".

В України немає достовірних фактів, які могли б підтвердити загибель колишнього глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Про це в ефірі телеканал Freedom розповів представник ГУР Міноборони Андрій Юсов.

За його словами, нових даних щодо того, що сталося з Пригожиним, немає.

"Нових даних про це немає. І фактів, які дозволили б стверджувати, що Пригожин мертвий, станом на сьогоднішній день немає", — сказав представник ГУР.

Андрій Юсов про смерть Пригожина (дивитися з 35 хвилини)

Смерть Євгена Пригожина: що відомо

Нагадаємо, російські ЗМІ писали, Пригожин загинув 23 серпня 2023 року внаслідок падіння літака, на якому він летів. Тоді ж медіа Grey Zone повідомили, що літак з екскерівником ПВК "Вагнер" був збитий російською протиповітряною обороною. Його могли вбити за заколот проти Міноборони РФ у червні того ж року.

Також повідомлялося, що перед заколотом Пригожин хотів повернути прихильність Путіна. 23 червня в Думі зібрався круглий стіл, під час якого депутати від партії "Справедлива Росія — Патріоти — За правду" розкритикували російський уряд через недостатню підтримку своєї армії. Зазначається, що ця партія була лояльною до ПВК "Вагнер" і кілька разів намагалася легалізувати приватну військову компанію.

Пізніше ЗМІ писали, що Євген Пригожин насправді може ховатися на одному з островів Венесуели. Російський політолог Валерій Соловей заявив, що ватажка ПВК "Вагнер" попередили про підготовку замаху і вказали на маршрут, яким можна втекти. Щоправда, підтверджень цьому немає.

22 грудня 2023 року журналісти заявили, що з'ясували, хто міг убити Пригожина. Так, убивство ініціював давній соратник президента Володимира Путіна і його права рука Микола Патрушев. Ще влітку 2022 року Патрушев попереджав Путіна, що "Вагнер" дає Пригожину надто багато військового і політичного впливу. Він був переконаний, що це становить загрозу для Кремля.