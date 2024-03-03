Вікіпедія опублікувала список російських бізнесменів, які загадково загинули. Журналісти зауважили, що частина з них могли померти природною смертю.

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Після початку повномасштабного вторгнення росіяни почали гинути по всьому світу за незвичайних обставин. Про це повідомило видання The Wall Street Journal.

Журналісти зауважили, що смерті росіян були зафіксовані на трьох континентах. Зокрема, вважалося, що деякі громадяни нібито могли виношувати "політично підривні ідеї", а інші, ймовірно, були втягнуті в "кримінальну війну". Також частина могла померти природною смертю, проте Вікіпедія опублікувала список з 51 особи "Загадкові смерті російських бізнесменів".

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"Бізнесменів знайшли повішеними в Лондоні і втопленими в Пуерто-Рико. Бос правлячої партії впав з даху індійського готелю, а 46-річний заступник міністра науки помер від незрозумілої хвороби під час повернення з Куби", — йдеться у повідомленні.

Крім цього, іспанська поліція досі розслідує смерть колишнього заступника голови правління компанії "Новатек" Сергія Протосеня, його дружини й доньки поблизу Барселони у 2022 році. У лютому стало відомо, що в московському елітному житловому комплексі "Будинок друга Путіна" помер 35-річний син Ігоря Сєчіна, довірена особа президента РФ та виконавчий директор нафтового гіганта "Роснефть". Видання зауважило, що на цих смертях не спостерігається явного впливу Кремля.

Крім цього, через два місяці після початку невдалого заколоту ПВК "Вагнер" розбився начальник групи Євген Пригожин неподалік від резиденції Путіна. А в лютому 2024 року в колонії помер російський опозиціонер Олексій Навальний у той момент, коли укладалася угода про його звільнення.

"Мафіозне вбивство Кузьмінова вписується в іншу приховану течію нової шпигунської війни між Росією та Заходом. З моменту вторгнення Путіна Україна та її західні союзники активізували спроби спустошити російську державу та армію, залучивши потік перебіжчиків, які, як сподіваються, можуть стати потоком", — зауважили журналісти.

Видання зауважило, що Кремль своєю чергою намагається полювати на своїх відступників.

Нагадаємо, 22 лютого у ЗМІ повідомили, що російські агенти могли вільно діяти в Іспанії. Зокрема, пілот РФ Максим Кузьмінов міг стати мішенню російських "ескадронів смерті".

Того ж дня іспанське видання зауважило, що правоохоронці вважають, що Москва могла вбити пілота Максима Кузьмінова. Проте офіційно влада Іспанії не висувала звинувачень на адресу РФ.