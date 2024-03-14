В Китаї засвітився новий прототип винищувача J-35 (фото)

Китайський палубний винищувач схожий одночасно і на винищувач F-22 і F-35. Очікується, що він стане основним літаком для всіх трьох авіаносців.

В мережі зʼявились останні світлини прототипа китайського палубного винищувача Shenuang J-35. Це може свідчити про те, що літак буде перебувати на озброєні всіх трьох авіаносців у КНР. Про це повідомляє The War Zone.

Китай має два авіаносці Type 001 Liaoning, Type 002 "Шаньдун" і незабаром увійде в стрій Type 003 Fujian. Світлини стелс-винищувача J-35 зʼявилися в китайській соцмережі Weibo. Точна дата зйомки невідома, але аналітики вважають, що винищувач наближався до заводу Shenuang Aircraft Corporatiob в Ляоніні після випробувального польоту. Ймовірно, на фото зображено вже третій прототип літака, але це незалежно не вдалося підтвердити.

Палубний стелс-винищувач J-35 Фото: Weibo

Судячи зі світлин, нижня частина винищувача J-35 досить гладка, як і має бути для стелс-літака. Також на літаку, схожа, встановлена лінза Люнебурга (радіолокаційний відбивач) на брюшині, що характерно для літаків низької помітності. Стиль і розташування відбивача нагадує американський F-22, пише автор. Розташування коліс повторює таке на F-35C.

Відомо, що перший прототип J-35 здійснив свій перший політ у жовтні 2021 року. Другий прототип помітили у липні 2022 року. Третій прототип зʼявився на світлинах у вересні 2023 року, але це міг бути і FC-31.

Дослідники вважають, що Китай буде використовувати J-35 на всіх трьох авіаносцях, а не лише на останньому Fujian.

Нагадаємо, 1 березня ЗМІ писали, що китайський авіаносець Liaoning пройшов модернізацію.

14 лютого експерти помітили на китайському авіаносці Liaoning макет J-35.