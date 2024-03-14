75 снарядів за секунду: скільки коштує стрільба з мінігану C-RAM Phalanx (відео)

В основі комплексу лежить шестиствольна гармата M61 Vulcan калібром 20-мм, що дозволяє уражати ракети, дрони або авіацію в малому радіусі.

Американський мініган Phalanx Close-In Weapon System (CIWS) вже 40 років перебуває на озброєні ВМС США і союзників. Мініган в основі системи вистрілює 70 куль за одну секунду. Армія США назвала вартість двосекундного пострілу. Про це повідомляє The War Zone

У запиті ВМС США на 2025 фінансовий рік стало відомо, що двосекундний постріл коштує майже 7000 доларів, а одна секунда 3500 доларів. Військові подали запит на придбання 372 тисяч набоїв Mk 244 Mod 0 калібру 20 мм. Бюджету це обійдеться в 17 млн доларів. Один боєприпас буде коштувати 45,84 долара. Mk 244 — це основний снаряд для Phalanx CIWS на американських військових кораблях.

Phalanx CIWS — це автономна оборонна система, в основі якої лежить шестиствольна гармата M61 Vulcan. Комплекс має власні пошукуво-супровідні радари, електрооптичні і інфрачервоні камери для виявлення і ураження цілей. Систему можна використовувати як в ручному режимі, так і в автономному. Мініган має два режими вогню — 4500 або 3000 пострілів на хвилину, щоб збивати крилаті ракети, літаки чи дрони. При цьому магазин складається з 1550 набоїв, що коштує понад 71 тисячу доларів. Тобто при темпі стрільби 4500 пострілів на хвилину цього вистачить на 20 секунд.

Заряджання Phalanx CIWS

Таку систему називають також C-RAM і її вартість набагато нижча за ракети і дрони, які запускають, наприклад, єменські хусити в Червоному морі. До того ж стрільба з Phalanx коштує значно менше, ніж новий корабель за кілька мільярдів.

Нагадаємо, у 2022 році сенатори США закликали передати Україні C-RAM Phalanx.

Пізніше аналітики писали, чим комплекси C-RAM допоможуть Україні в захисті неба.