"Будемо дивувати": командир РДК анонсував "сюрпризи" на території РФ

За словами Дениса Нікітіна, російське Міноборони проводить роботу над помилками і будує серйозніші укріплення.

Керівник "Російського добровольчого корпусу" (РДК) Денис Нікітін стверджує, що незабаром Російську Федерацію чекають "нові яскраві події". Про це він розповів під час інтерв'ю виданню "Українська правда".

Він пояснив, що формат дій РДК зазнав певних змін, тому заходи проводилися, але стосувалися невеликих диверсійних груп. До того ж рік тільки недавно розпочався, тому варто чекати на "нові яскраві операції. За словами Нікітіна, варто також взяти до уваги, що після рейдів минулого року організація, яку він очолює, суттєво збільшилася, тому для нього як командира вкрай важливо було особливу увагу приділяти безпосередньо розвитку самого підрозділу.

Разом з цим командир РДК підкреслив, що російське оборонне відомство також попрацювало над помилками, тому протягом минулого року з'явилися значно серйозніші рови та укріплення. Постійно проводиться робота дронами. До того ж встановлені сейсмодатчики, які реагують на вібрації ґрунту.

"Всі ті сили, які наразі стоять по всій території кордону, потрібно було десь взяти: або шляхом мобілізації, або шляхом їх переміщення з підрозділів, які залучені до бойових дій. Для системи, яка має назву Російська Федерація, і те, і інше є джерелом додаткової напруги. Саме тому наше завдання навіть у цьому плані було успішно виконано", — додав він.

Нагадаємо, шо сьогодні вранці, 14 березня, представники "Російського добровольчого корпусу опублікували чергове відеозвернення до мешканців Курської та Бєлгородської області. Зокрема командир РДК Денис Нікітін, більше відомий як White Rex, нагадав про попередження добровольців до російських чиновників стосовно вірогідності ударів у відповідь на обстріли України.

"Очільники цих областей не врахували наше попередження. Не було вжито жодних заходів для проведення евакуації мирних мешканців Курської та Бєлгородської областей",- зауважив він. Окремо, звертаючись до російського населення напряму, Рекс порадив їм самостійно рятуватися, а не чекати початку евакуації.

14 березня екскомандир батальйону Айдар" Євген Дикий заявив, що РФ може перекинути свої війська з України в Курську область для зупинки РДК.