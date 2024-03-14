Українська БМП-2 витримала удар російського "Ланцета" (відео)

Окупанти атакували українську машину після відходу від бойової позиції, проте дрон не знищив БМП-2 і вона продовжила рух.

Російські війська в ході роботи українського екіпажу БМП-2 спробували атакувати машину дроном-камікадзе "Ланцет". Проте бойова машина піхоти витримала удар. Про це повідомляє боєць 93-ї механізованої бригади "Холодний Яр" в профілі Х.

10 березня військовий із ніком "твій друг Стас" оприлюднив відео, на якому українська БМП-2 вийшла на позицію, щоб бити по ворогу за прямим наведенням. Боєць зазначає, що в сучасних умовах вихід на таку позицію автоматично робитиме машину пріоритетною ціллю, бо ЗС РФ має велику кількість дронів-камікадзе.

Вже 14 березня військовослужбовець оприлюднив нове відео, на якому зафіксовано відхід БМП-2 від бойової позиції. Під час цього його атакував "Ланцет".

"Хлопцям дуже пощастило і якщо чесно я перший раз бачу, щоб в подібній ситуації ланцет не влучив. Та і факт роботи ланцета по передньому краю теж багато говорить про ділянку", — написав "твій друг Стас".

Дрон-камікадзе "Ланцет" має радіус польоту до 40 кг. Його бойова частина складає 3 кг, а швидкість польоту сягає до 300 км/год. Це один з найефективніших російських засобів ураження, який вміє розпізнавати й захоплювати ціль автоматично. Проте варто зауважити, що не завжди ця функція справно працює.

Нагадаємо, 15 лютого українська САУ "Богдана" витримала удар російського "Ланцета".

27 лютого бійці розказали, що шведська БМП CV90 здатна витримати удар "Ланцета".