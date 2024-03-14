"Ніколи не спадало на думку": у Кремлі заявили, що Путін не погрожував ядерною зброєю (відео)

За словами Дмитра Пєскова, у Білому домі нібито висмикнули з контексту слова російського президента про застосування ядерної зброї.

Офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що президент Російської Федерації Володимир Путін не погрожував застосуванням ядерної зброї в інтерв'ю Дмитру Кисельову від 13 березня. Коментар спікера опублікував YouTube-канал "Baku TV"

Пєсков заявив, що реакція Білого дому на висловлювання президента РФ є "висмикуванням із контексту". За його словами, Путін нібито просто говорив про причини, які можуть зробити застосування ядерної зброї "неминучим".

"Жодних погроз Путіна в цьому інтерв'ю не було, він відповідав на запитання журналіста. Це були саме запитання журналіста, а не якісь спеціальні заяви президента", — сказав він.

Пєсков також заявив, що на Заході "свідомо опустили слова" Путіна про те, що йому нібито "ніколи не спадало на думку" застосовувати тактичну ядерну зброю, незалежно від ситуації на полі бою.

Пєсков про інтерв'ю Путіна

Заява Путіна про ядерну зброю: що відомо

Нагадаємо, в інтерв'ю російському журналісту Дмитру Кисельову Володимир Путін заявив, що РФ готова використати ядерну зброю, однак лише в разі, якщо виникає загроза існуванню країни.

"Зброя існує для того, щоб її застосовувати. У нас є свої принципи. Вони про що говорять: що ми готові застосовувати зброю, зокрема будь-яку зброю, зокрема й таку, про яку ви сказали, якщо йдеться про існування російської держави, заподіяння шкоди нашому суверенітету і незалежності", — сказав Путін.

У відповідь речниця Білого дому Карін Жан-П'єр охарактеризувала висловлювання Путіна як "нерозважливу і безвідповідальну" риторику. За її словами, Володимир Путін знову підтвердив позицію щодо ядерної доктрини Росії.

Раніше, 6 березня, Дмитро Пєсков назвав "безвідповідальними" міркування про ядерну війну на Заході. За його словами, в доктрині РФ ядерна зброя трактується як "прощальна".