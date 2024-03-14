Такого не було дуже давно: ЗС РФ проводять масовані одночасні штурми на Таврійському напрямку

Якщо минулої доби ЗС РФ в операційній зоні "Таврія" здійснили 56 атак на позиції Сил оборони, то з початку нинішньої доби до 8 ранку відбулося вже 24 зіткнення, розповів речник командування.

На Таврійському напрямку окупанти в кілька разів посилили штурми. В епіцентрі бойових дій села Тоненьке та Бердичі Покровського району на Донеччині. Про це повідомив 14 березня в ефірі телемарафону речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій.

За його словами, якщо минулої доби ЗС РФ в операційній зоні "Таврія" здійснили 56 атак на позиції Сил оборони, то з початку нинішньої доби до 8 ранку відбулося вже 24 зіткнення.

"Про ту напругу, яка була зранку та вночі, свідчить одна цифра: станом на 8 годину ранку одночасно відбувалося 13 бойових зіткнень. Так не було дуже давно, і це показник того, який тиск створює ворог", — сказав він.

Дмитро Лиховій додав, що 12 бойових зіткнень, сталося у Донецькій області, зокрема, в районі Тоненького і Бердичів.

"Є підстави вважати, що саме сюди спрямований головний удар росіян, тому що туди припадає і більшість авіаударів", — зазначає речник ОСУВ "Таврія".

Окремо працюють піхотні групи. Окупанти намагалися наступати в районі Вугледара, Новомихайлівки та Роботинського виступу, але їхні спроби виявилися невдалими.

Нагадаємо, що 11 березня в Інституті вивчення війни повідомляли, що на Авдіївському напрямку позиційні бої тривали біля сіл Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Сєверне, Невельське. Окупанти мають просування.

14 березня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що почався процес ротації та заміни частин і підрозділів, що тривалий час виконували бойові завдання на фронті.