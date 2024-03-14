Вивісили білий прапор: на Бєлгородщині російські військові здалися бійцям РДК і ЛСР (відео)

Російські добровольці зафільмували, як виглядає село в Бєлгородській області після боїв та обстрілів. У населеному пункті понівечена кожна будівля.

У селі Сподарюшино Бєлгородської області (Російська Федерація) військові ЗС РФ вивісили білий прапор та здалися в полон бійцям Легіону "Свобода Росії" та Російському добровольчому корпусу. Про це повідомили OSINT-аналітики CyberBoroshno в Telegram-канал.

"Заявлено, як вивішування білого прапора армією РФ для здачі в полон підрозділам РДК/ЛСР", — йдеться у повідомленні.

Крім цього, аналітики опублікували відео з безпілотного літального апарату, в якому показано, як виглядає російське село. Зокрема, воно понівечене обстрілами. Крім цього, оператори БПЛА зафіксували, як один із росіян підняв в гору білу тканину, прикріплену до довгої палки, та почав нею розмахувати.

Зауважимо, що на момент виходу публікації бійці РДК і ЛСР не повідомляли про те, що росіяни підняли білий прапор в Сподарюшиному Бєлгородської області. Проте 14 березня начальник штабу РДК Олександр "Фортуна" розповів, що під час рейду в Бєлгородську область бійцям вдалося захопити декількох полонених, яких вже передали українській стороні. Він зазначив, що підрозділ просунувся на декілька десятків кілометрів углиб РФ.

Рейд РДК і ЛСР: що відомо

12 березня стало відомо, що російські добровольці з РДК, ЛСР та Сибірського батальйону прорвали кордон та зайшли на територію Бєлгородської і Курської областей. 13 березня добровольці закликали евакуюватися жителям двох російських областей та заявили, що завдадуть вогневого ураження по військовий позиціях у РФ.

14 березня керівник РДК Денис Нікітін анонсував "нові яскраві події", які відбуваються у Росії. З його слів, формат дій добровольців зазнав певних змін, зокрема заходи проводилися, проте стосувалися невеликих диверсійних груп.

Нагадаємо, 14 березня бійці ЛСР показали, як знищили два склади БК російських військових. Зокрема, добровольці простежили за рухом ворожого БТР-80 за допомогою БПЛА та скорегували вогонь артилерії.