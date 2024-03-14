"Кадиров, чекай нас": у Бєлгродську область увійшли добровольці з Ічкерії (відео)

Добровольці Республіки Ічкерія звернулись до поневолених народів Росії і закликали їх повставати. Також обіцяють, що Рамзана Кадирова очікують сюрпризи.

Чеченці, які воюють у інтернаціональному легіоні Сил територіальної оборони ЗСУ, взяли участь у бойових діях на території Бєлгородської області РФ. Добровольці бойової групи ветерана російсько-чеченської війни Абдул-Хакіма звернулись до усіх мусульман, які проживають в Росії, — закликали їх боротись з режимом президента Володимира Путіна. Також сказали кілька слів очільнику Чечні, піхотинцю Путіна, Рамзану Кадирову. Відео звернення з'явилось у Telegram-каналі добровольців "Оплот Ичкерии".

На відео, розміщеному у мережі, сказана дата і час звернення — 09:15 14 березня. В кадрі стоїть Абдул-Хакім та інший боєць.

Чеченці говорять, що повторюють шлях своїх лідерів, наприклад, Шаміля Басаєва. Тому приєднуються до спецоперації, яка відбувається у Бєлгородській області РФ. Пообіцяли, що будуть діяти доти, поки не повернуть незалежність Республіка Ічкерія. При цьому звертаються не лише до чеченців, а й до представників інших поневолених народів.

"Ми увійшли вглиб Росії і це лише початок. Незабаром ми зайдемо як визволителі на територію Північного Кавказу. Ми закликаємо всі окуповані народи, всіх мусульман повстати і будь-якими способами, по можливості не наражаючи себе на небезпеку, протистояти російській агресії."

Також добровольці звернулись до мусульман — вони повинні не підкорятись путінському режиму і, для початку, не йти на вибори 15-17 березня. Кілька слів почув Рамзан Кадиров — пообіцяли, що незабаром його чекають несподіванки.

"Кадиров, на тебе незабаром чекає багато сюрпризів. Чекай на нас. І до речі, твої батальйони ми тут так і не зустріли. Ми зовсім не здивовані, але дуже хотілося б вас побачити".

Зазначимо, у дописі не вказано, у якому саме з чотирьох чеченських підрозділів перебувають бійці на відео — у батальйоні імені Джохара, батальйоні імені Хамзата Гелаєва, Окремому батальйоні особливого призначення ЗС Чеченської республіки Ічкерія (ОБОП ЗС ЧРІ) чи батальйоні імені Шейха Мансура. У Telegram-каналі "Батальйон ім. Шейха Мансура" немає відповідних повідомлень. Тим часом символіка ОБОП ЗС ЧРІ та батальйону ім. Гелаєва схожа на прапор, який тримає один з бійців на відео.

Про участь чеченських бійців на російсько-українській війні свідчать відео, яке вони публікують у мережі. Наприклад, на одному з відео боїв у Бахмуті на мить в кадрі з'являється Абдул Хакім, ветеран Збройних сил Ічкерії.

Рейд РДК та ЛСР у Бєлгородську область — деталі

Зазначимо, про перенесення бойових дій на територію РФ стало відомо зранку 12 березня. Жителі Бєлгородської області опублікували кадри з бронетехнікою та стріляниною, а російські добровольці записали відео, в якому підтвердили початок рейду.

13 березня на території Курської та Бєлгородської областей продовжились бойові дії, при чому російська влада запевнила, що знешкодила начебто усіх "диверсантів". Того ж дня стало відомо про атаку зграї безпілотників на Бєлгород: один з дронів вибухнув неподалік від будівлі ФСБ.

Нагадуємо, 14 березня бійці РЛС опублікували кадри влучання по двох складах ЗС РФ у селі Тьоткіне. Командир добровольчого підрозділу розповів, що взяли у полон кількох російських військових: їх передали відповідній службі в ГУР Міноборони.