Аналогів немає: Міноборони показало, як виглядають евакуаційні медичні вагони для ЗСУ (фото)

У відомстві уточнили, що обладнання цих вагонів таке ж, як і у справжньому госпіталі, а це робить можливим навіть оперативне втручання під час руху поїзда у найбільш критичних випадках.

Міністерство оборони України продемонструвало залізничні евакуаційні медичні вагони, які "стали надважливим елементом" для надання допомоги пораненим військовослужбовцям. Про це повідомили у пресслужбі відомства.

За словами заступниці Міністра оборони України Наталії Калмикової, основну роль у військовій медицині під час війни відіграють координація і логістика. Тож, саме тому евакуаційні медичні та реанімаційні вагони стали ключовими у наданні своєчасної допомоги пораненим чи травмованим бійцям.

Крім того, голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко зазначив, що перший медичний вагон, який "не має аналогів у світі", було створено на початку березня 2022 року. Він додав, що у той час не існувало жодних креслень та технічної документації, проте була велика потреба в таких вагонах.

За його словами, залізничникам та медикам вдалось переобладнали перший такий вагон всього за чотири дні. Сьогодні ж загальна кількість вагонів, задіяних у медичній евакуації в Україні, становить 62 одиниці.

Що знаходиться всередині медичних вагонів

У Міноборони уточнили, що обладнання медичних вагонів тотожне обладнанню справжнього госпіталя, а це дозволяє надавати екстрену медичну допомогу прямо під час руху.

"Тож ці вагони можуть транспортувати важкопоранених військовослужбовців, яких неможливо перевозити іншими видами транспорту", — запевняють у пресслужбі.

Окрім цього, у вагонах працюють анестезіологи, медсестри, медбрати, санітари та евакуаційні бригади залізничників.

"Медичне обладнання на борту поїзда робить можливим навіть оперативне втручання під час руху поїзда у найбільш критичних випадках", — йдеться у повідомленні.

Віцепремʼєр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков наголосив, що існують перспективи для курсування медичних вагонів не тільки від фронту до тилових шпиталів.

"Ми технічно готові до запуску вагонів до і через кордон для лікування та реабілітації наших воїнів. Працюємо з партнерами над реалізацією", — прокоментував він.

Нагадаємо, 21 лютого,у пресслужбі Міністерства оборони України повідомили, що в Україні видали першу ліцензію на роботу з наркотичними засобами в бойових умовах.