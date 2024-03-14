"Росія — наш противник": Макрон розповів, чи будуть французькі військові в Україні (відео)

За словами французького президента, Захід встановив занадто багато кордонів, проте все ще необхідно зробити так, щоб Кремль програв війну. Париж готовий вжити для цього всіх заходів.

Усі мають усвідомити, що Росія не повинна перемогти у війні проти України. Відповідно, Захід має зробити все, що від нього залежить, щоб допомогти Україні. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон в інтерв'ю місцевим телеканалам, передає Le Figaro.

За його словами, що стосується відправки французьких військ в Україну, то Париж не впевнений, що наважиться на такий крок найближчим часом, проте все можливо. Усе залежатиме від того, як розвивається ситуація.

"Ми не впевнені, що зробимо це. Ми не перебуваємо в такій ситуації наразі, але ми не виключаємо такого варіанту. Я припускаю, що я піднімаю цю можливість. Ми встановили занадто багато кордонiв у нашому словнику. Ми не йдемо на ескалацію. Ми не воюємо з Росією, але ми не повинні дозволити їй перемогти", — заявив Еммануель Макрон.

Коментуючи минулорічний контрнаступ ЗСУ, французький президент сказав, що він пішов не зовсім за планом і ситуація для української сторони досить складна. Усе це пов'язано з тим, що Росія більша країна і має деяку перевагу в живій силі.

Водночас початок 2024 року має стати ривком і Еммануель Макрон сподівається, що Росія все ж відступить від своїх позицій і припинить війну. Париж своєю чергою не збирається брати на себе ініціативу і не піде на ескалацію.

Від перемоги України залежить багато чого, адже за іншого сценарію життя французів і всієї Європи сильно зміниться.

"Ми зробимо все необхідне для досягнення нашої мети. Якби Росія перемогла, життя французів змінилося б. У нас більше не буде безпеки в Європі. Авторитет Європи був би зведений до нуля. Яка безпека буде у європейців? Росія — наш противник. Кремлівський режим — наш противник. Але ми не перебуваємо у стані війни з Росією. Ми готові відповісти на можливу ескалацію з боку Росії", — продовжив президент Франції.

Загалом Еммануель Макрон підсумував, що відповідальною стороною за війну є Кремль і якщо ситуація почне погіршуватися, то Париж буде готовий зробити так, щоб Росія ніколи не перемогла.

Нагадаємо, 14 березня французька газета Le Monde випустила матеріал, у якому заявляє, що Еммануель Макрон говорив своєму оточенню про необхідність відправити війська в Україну 2024 року. Французький президент був стурбований погіршенням ситуації на фронті, де понад два роки триває повномасштабне вторгнення росіян, яке "йде в глухий кут".