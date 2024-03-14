Безпілотник влучив у будинок у Вінницькій області, трьох госпіталізували, — ОВА (фото)

За словами голови Вінницької ОВА Сергія Борзова, на місці працюють відповідні служби. Повітряна тривога тривала в регіоні близько двох годин.

Увечері 14 березня під час російського обстрілу безпілотник влучив у житловий будинок у Вінницькій області. Про це повідомив голова ОВА Сергій Борзов в Telegram-каналі.

"У Вінницькій області є влучання БпЛА в житловий будинок. Трьох людей госпіталізовано. На місці працюють відповідні служби", — повідомляється в публікації.

Наслідки атаки у Вінницькій області

Наслідки атаки у Вінницькій області

Наслідки атаки у Вінницькій області

Він також попросив не ігнорувати сигнали тривоги, перебувати в безпечних місцях та берегти близьких. Повітряна тривога тривала в регіоні близько двох годин, з 20:30 до 22:40.

Публікація голови ОВА

Нагадаємо, що 11 березня стало відомо, що під Вінницею затримали дружину ексрегіонала. На думку слідства, жінка могла готувати ракетні удари по авіації ЗСУ та лікарні. Повідомляється, що жінка цікавилася авіацією, геолокаціями лікарень, де лікуються українські військові з пораненнями.

Також повідомлялося, що російські війська приблизно 50 разів атакували Україну північнокорейськими ракетами. Але багато з них вибухають у повітрі. Керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков повідомив, що північнокорейське озброєння вкрай низької якості та з недосконалою системою управління.

Зі свого боку, журналіст Юрій Бутусов заявив, що російські війська уразили дві пускові установки Patriot. У підсумку загинуло 9 бійців ЗСУ.