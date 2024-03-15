Відмовився від призову, але передав ЗСУ два авто: чоловіка засудили за ухилення від мобілізації

Після проходження медкомісії чоловік отримав бойову повістку, але проігнорував її. Під час судового процесу військовозобов'язаний стверджував, що активно займався волонтерством і передав два автомобілі на потреби ЗСУ.

У Львівській області чоловіка було засуджено до випробувального терміну за ухилення від мобілізації. Під час судового процесу він стверджував, що передав два автомобілі Збройним Силам України через благодійний фонд. Про це йдеться у вироку Стрийського міськрайонного суду Львівської області.

За даними суду, житель Львівської області в серпні 2022 року був визнаний придатним до мобілізації після проходження військово-лікарської комісії. У травні 2023 року йому було видано повістку, але чоловік ухилився від призову на службу в армії.

Під час судового процесу чоловік заявив, що він активно займається волонтерством і через благодійний фонд "Ми Україна" передав два автомобілі Збройним Силам України. Він висловив прохання про пом'якшення покарання, благаючи суд не відправляти його до в'язниці. Підсудний також визнав свою провину в ухиленні від мобілізації.

Суд врахував факт того, що чоловік передав Збройним Силам України автотранспорт. Незважаючи на це, його визнали винним за статтею 336 Кримінального кодексу України та засудили до одного року іспитового строку. Цей вирок можна оскаржити в апеляційному суді.

Вирок суду

Нагадаємо, що раніше у Волинській області суд визнав винним чоловіка в ухиленні від мобілізації та призначив йому покарання у вигляді обмеження волі строком на 3 роки. Справу волинянина розглядали в суді двічі.

8 березня поблизу контрольно-пропускного пункту "Порубне" в Чернівецькій області затримали вантажний бус, у якому було 34 чоловіків мобілізаційного віку. Ухильники заплатили 10 тисяч євро водієві, щоб той вивіз їх до Румунії.