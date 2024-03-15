Вночі ЗС РФ атакували десятками Shahed та ракетами: є жертва та постраждалі (фото)

Загалом ворог у напрямку українських міст випустив 27 дронів-камікадзе Shahed та 8 ракет різного базування. Під час бойової роботи у семи областях сили ППО знищили усі випущені ударні БПЛА.

Вночі на 15 березня ЗС РФ атакували Україну за допомогою ударних дронів типу Shahed. Про результати роботи Повітряних сил ЗСУ розповів командувач Микола Олещук.

Генерал-лейтенант проінформував, що в Україні збили 27 дронів.

У командуванні Повітряних сил уточнили, що "Шахеди" ліквідували у межах Кіровоградської, Миколаївської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Вінницької та Київської областей.

Нічна атака Shahed: наслідки у регіонах

О 02:07, як передавав Фокус, місцеві Telegram-канали повідомляли про роботу ППО у Харківській області. Однак на момент публікації матеріалу місцева влада не коментувала атаку.

У Хмельницькій області, за даними ОВА, збили два безпілотники. Обійшлося без постраждалих та руйнувань.

У Вінницькій області оголосили тривогу о 20:28. О 22:10 голова Вінницької обласної державної адміністрації Сергій Борзов проінформував, що є влучання у житловий будинок.

"Троє людей госпіталізовано. На місці працюють відповідні служби", — передав він.

Згодом Борзов уточнив, що внаслідок атаки госпіталізували чотирьох осіб. Одна людина загинула.

"На місці події працюють усі служби. Тривають роботи по розбору завалів", — додав керівник ОВА.

У Київській області, як повідомляли у КМВА, о 2:22 на підступах до столиці працювала ППО.

Вже зранку у міській адміністрації розповіли, що дрони були запущені ЗС РФ з Курської області РФ та підлітали до Києва з північного напрямку. ППО вдалося збити "приблизно півтора десятка" дронів. Попередньо обійшлося без жертв та руйнувань.

Очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін на момент публікації матеріалу не коментував інформацію командування про те, що ворог випустив авіаційну ракету Х-59 у напрямку Полтавщини.

Нічний обстріл Мирнограда

Також вночі ЗС РФ обстріляли місто Мирноград у Донецькій області. За інформацією міської адміністрації, обійшлося без постраждалих.

Співрозмовники Фокусу зазначають, що серія вибухів у Покровському районі пролунала приблизно о 2:00.

Нагадаємо, у Харківській обласній прокуратурі повідомили, що за час повномасштабної війни ЗС РФ запустили приблизно 50 ракет типу Hwasong-11. Ворог атакував північнокорейською зброєю шість регіонів України.

У Воронезькій області РФ виявили уламки БПЛА на території військового аеродрому. Інший дрон, за даними соцмереж, впав на дроти та позбавив світла 1265 житлових будинків.