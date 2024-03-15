Нічний удар ЗС РФ по Вінницькій області: кількість жертв зросла, деталі (фото)
Тіло однієї людини було деблоковано рятувальниками з-під завалів приватного житлового будинку в Немирівській громаді, а в Тульчинській громаді двоє людей отримали травми.
Внаслідок нічної атаки на Вінниччині померла ще одна людина. Про це повідомив керівник Вінницької ОВА Сергій Борзов у Telegram.
Жінка померла у лікарні. Ще одна людина загинула на місці атаки.
Окупанти завдали удару по житловим будинкам. Госпіталізовано було четверо осіб.
Головне управління ДСНС України у Вінницькій області у Facebook повідомило, що окупанти завдали удар безпілотником по цивільній інфраструктурі.
Вдалося врятувати двох людей. Тіло однієї людини було деблоковано рятувальниками з-під завалів приватного житлового будинку в Немирівській громаді.
Окрім цього, в Тульчинській громаді двоє людей отримали травми та госпіталізовані до лікарні. Вони отримали пошкодження внаслідок падіння уламків БПЛА.
Атака на Вінницьку область 15 березня
Російські війська атакували 15 березня Вінницьку область дронами. В ОВА заявили, що внаслідок атаки військ РФ четверо людей дістали поранення. Також стало відомо про одного загиблого.
Загалом ворог у напрямку українських міст випустив 27 дронів-камікадзе Shahed та 8 ракет різного базування. Під час бойової роботи у семи областях сили ППО знищили усі випущені ударні БПЛА. У командуванні Повітряних сил уточнили, що "Шахеди" ліквідували у межах Кіровоградської, Миколаївської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Вінницької та Київської областей.
Нагадаємо, 15 березня у ЗСУ розповіли, чого бракує бійцям на фронті. За словами військовослужбовця Андрія Оністрата, навесні виникає брак механічних засобів пересування, таких як мотоцикли і квадроцикли. Крім цього, Сили оборони завжди потребують БПЛА і засобів РЕБ.