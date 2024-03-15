Партизани "Атеш" влаштували зухвалу акцію під Москвою у день виборів Росії (фото)

Партизани закликали росіян не йти на вибори, оскільки влада РФ уже зробила вибір замість громадян, тому результати вже відомі.

У Красногородську Московської області партизани розклеїли антипутінські листівки. Про це повідомили в русі "Атеш" у Telegram.

"Активісти нашого руху розгорнули активну роботу в місті Красногородську, Московській області", — йдеться у повідомленні.

Фото: Telegram/Атеш Фото: Telegram/Атеш Фото: Telegram/Атеш Фото: Telegram/Атеш Фото: Telegram/Атеш Фото: Telegram/Атеш Фото: Telegram/Атеш

Підпілля закликало місцевих не підтримувати так звані "вибори", оскільки справжні вибори за режима Путіна — неможливі. В "Атеш" наголосили, що російська влада вже зробила вибір замість громадян.

Партизани зауважили, що результати виборів уже відомі, проте росіяни можуть це виправити. Для цього не потрібно йти на вибори та не допомагати "пропагандистам створювати чудову картинку для телевізора".

"Майбутнє Вашої країни — лише у Ваших руках!" — наголосили в "Атеш".

У русі додали, що їм уже відомі адреса проживання тих, хто причетний до організації президентських бутафорних виборів. Партизани пообіцяли, що ці громадяни відповідять за свої вчинки.

Нагадаємо, 14 березня військовий експерт і полковник запасу Петро Черник заявив, що в Росії може розпочатися мобілізація після президентських виборів. З його слів, немає ознак того, що таке рішення стане причиною бунтів серед населення.

Того ж дня голови комітетів у закордонних справах 20 країн опублікували спільну заяву про те, що вибори президента РФ на тимчасово окупованих територіях не будуть легітимними. Крім цього, в заяві йдеться про те, що Москва організувала так звані вибори, які збіглися з десятою річницею незаконної анексії Криму.