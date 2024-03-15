Голосують навіть ліквідовані: у ГУР розповіли про участь ЗС РФ у виборах президента

За даними української розвідки, противник дозволив окупантам голосувати на виборах без особистої присутності на виборчих дільницях. Завдяки цьому завдання з фальсифікації результатів полегшується.

У Росії почалися вибори президента, де основним кандидатом є нинішній лідер Володимир Путін. Примітно, що голосувати за нього можна навіть після смерті. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) 15 березня.

Річ у тім, що керівництво Міноборони Росії дозволило окупантам, які беруть участь у бойових діях, проголосувати на виборах президента навіть не з'являючись на виборчих дільницях. Відповідно, такий крок значно полегшує завдання виборчих комісій щодо фальсифікації результатів.

"Згідно з останніми вказівками головного військово-політичного управління МО РФ критерії ідентифікації виборців із числа військовослужбовців спрощено настільки, що немає необхідності для їхньої фізичної участі в голосуванні. А для підтвердження особи не потрібен паспорт або військовий квиток — достатньо навіть фотокопії документів", — ідеться в повідомленні.

Окремо в ГУР додали, що противник намагається збільшити кількість виборців, які проголосують за Володимира Путіна. Зокрема, до таких осіб планують також додати тих бійців ЗС РФ, які нещодавно загинули, зникли безвісти або потрапили в полон.

З огляду на російські втрати, які вони щодня отримують в Україні, кількість тих, хто в такий спосіб "підтримає" Володимира Путіна, може виявитися значною, вважають в українській розвідці.

"Кремль здійснює цілий комплекс заходів для фіктивного проведення так званих "виборів президента РФ". Хоча всім очевидно, що ні сам факт цих виборів, ні їхні результати не є засобом легітимізації путінського правління ні в Росії, ні за її межами", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 14 березня військовий експерт і полковник запасу Петро Черник заявив, що в Росії може початися мобілізація після президентських виборів. За його словами, немає ознак того, що таке рішення стане причиною бунтів серед населення.

Також повідомлялося, як влада РФ мотивує громадян ходити на вибори. Журналісти стверджують, що просто на виборчих дільницях планують розгорнути мобільні пункти медиків для обстеження росіян, які взяли участь у голосуванні.