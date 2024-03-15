Рейд ЛСР та РДК на територію РФ: добровольці попередили про масовану атаку по Бєлгороду

Російські добровольчі підрозділи закликали цивільних негайно сховатись та не виходити на вулицю. У заяві йдеться, що це допоможе "врятувати життя".

Бійці легіону "Свобода Росії", "Російського добровольчого корпусу" та батальйону "Сибір" зробили спільну заяву. Її опублікували 15 березня у соцмережах ЛСР.

"Термінове попередження для мешканців Бєлгороду", — зазначено у публікації.

Російські добровольці попередили, що протягом години завдадуть масованого удару по військових об’єктах міста. Мирних мешканців закликали негайно пройти в укриття та не виходити на вулицю.

"Поширте це повідомлення серед бєлгородців — допоможіть урятувати життя землякам", — додали бійці.

Аналогічну заяву опублікували у соцмережах РДК Фото: Скриншот

Нагадаємо, у Міноборони РФ підтвердили висадку десанту та захід бійців у село Козинка в Бєлгородській області. Однак у ворожому міністерстві стверджують, що операцію нібито проводили "українські бойовики" та іноземні найманці.

Радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що спільна військова операція легіону "Свобода Росії", РДК та "Сибірського батальйону" на території РФ може призвести до обвалу фронту. З його слів, у Москві буде "1991 або 1993 роки, але масштабовано".

Командир "Російського добровольчого корпусу" Денис Нікітін ділився, що серед його підлеглих є колишні найманці ПВК "Вагнер" та "Шторм Z". З його слів, такі бійці "супермотивовані" через потребу "спокутувати свою провину".