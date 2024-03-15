Протягом наступних 10 років: Росія почала готуватися до війни з НАТО, — естонська розвідка

За словами генерального директора розвідвідомства Каупо Росіна, противник уже перевів економіку на військові рейки та налаштував оборонне виробництво. Багато що також залежатиме від результату війни в Україні.

Незважаючи на активні бойові дії в Україні, російські військові вже могли почати підготовку до наступної війни. Таку думку озвучили керівники зовнішньої та військової розвідки Естонії в інтерв'ю Foreign Policy.

Зазначається, що Кремль почав реструктуризувати та розширювати свої збройні сили. Усе через підготовку до ймовірного майбутнього протистояння з НАТО, яке може відбутися в найближчі 10 років.

"Для Росії все йде більш-менш за планом", — заявив генеральний директор Служби зовнішньої розвідки Естонії Каупо Росін.

Економіка Кремля вже перейшла на військові рейки і оборонне виробництво зростає. Також полководці могли зробити певні висновки зі своїх помилок в Україні та навчитися більш швидко адаптуватися до сучасних реалій. У результаті, Москва може бути готова до наступної агресії в осяжному майбутньому.

Водночас поки що ще є можливість зробити багато чого для того, щоб стримати Росію від раптової агресії в бік НАТО.

"Багато сценаріїв майбутнього залежать від нашої діяльності на Заході... Конкретне завдання полягає в тому, щоб зробити Україну успішною в цій війні, тому що майбутнє Європи сильно залежить від результату цієї війни", — додав представник естонської розвідки.

Нагадаємо, 15 березня джерела журналістів у Міноборони Естонії повідомили, що РФ може негайно припинити бойові дії, якщо Україна погодиться відмовитися від окупованих територій.

14 березня генсек НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що практично всі сухопутні війська Росії зараз перебувають в Україні, тому для Альянсу загрози фактично відсутні.