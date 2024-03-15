Масовані обстріли ЗС РФ: полковник розповів, скільки ракет та літаків має ворог

Російська Федерація може виготовляти до 120 ракет на місяць. Наявні потужності заважають ворогу робити більшу кількість зброї, розповів полковник запасу ЗСУ Петро Черник.

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник заявив, що Збройні сили Російської Федерації зменшили кількість ракетних атак по мирних містах України через втрати двох літаків А-50. Про це він повідомив у коментарі "ТСН.ua".

Він наголосив, що завданням бортів А-50 було "підсвічування" цілей для ракет.

"Таких машин у них залишилося всього дві і вони вирішують, як їх застосовувати і чи застосовувати взагалі. Бо вже переконалися, що ми маємо сили і засоби щоб їх збивати", — сказав Петро Черник.

За словами Черника, ворог перестав атакувати "Калібрами" через українські атаки по Криму за допомогою БПЛА і далекобійних ракет. Він розповів, що коли ракета виходить з контейнера, вона тисне на вузли та механізми своїм газоструменем, тому це потрібно весь час ремонтувати. Тоді як нормальні сухі доки були лише на півострові.

Скільки ракет та авіації має РФ

Петро Черник зауважив, що РФ може виготовляти 100-120 ракет на місяць, більшу кількість їм не дозволяють робити наявні потужності. Також окупанти мають до десяти робочих МіГ-31К для запуску "Кинджалів".

"Ту-22М3, який скидає найважчу ракету Х-22 — до десяти робочих машин теж у них є. Але є нюанс: планку у 120 ракет вони подолали в грудні, 122 ракети. От і все. Поки що на цій точці стоять", — пояснив він.

Нагадаємо, 11 березня речник Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій повідомив, що росіяни вдалися до "зброї останньої надії". Він наголосив, що минулого тижня було зафіксовано близько 60 випадків застосування гранат із отруйною речовиною задушливо-сльозогінної дії.

14 березня стало відомо, що від 24 лютого 2022 року окупанти випустили по шести регіонах України близько 50 північнокорейских ракет типу Hwasong-11.