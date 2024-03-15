Зайшли 75 одиниц техніки і 2500 бійців: Путін погрожує Україні через бої в РФ

Президент РФ заявив, що військові, які зайшли в Курську і Бєлгородську області, намагалися перешкодити виборам в РФ і нібито втікали з втратами.

Президент РФ Володимир Путін 15 березня взяв участь зустрічі із членами Ради Безпеки. На ній він прокоментував бої, які ведуть російські добровольці на території Курської та Бєлгородської областей. Про це пише ТАСС.

Він заявив, що "київський режим" завдає ударів по мирних населених пунктах у РФ з метою зірвати вибори, але ППО Росії відбиває до 95% атак.

"ЗСУ намагалися атакувати РФ за участю понад 2,5 тис. особового складу та 35 танків, ніде успіху вони не мали. Сили ЗСУ, які атакували Росію, бігли з втратами", — зазначив Путін.

Він висловив впевненість, що Києву своїми атаками не вдасться перешкодити виборам, і що удари Києва по Росії не залишаться безкарними. Також президент Росії заявив, що ЗС РФ впевнено утримують ініціативу у так званій "спецоперації" і крок за кроком домагаються вирішення поставлених завдань.

Рейд РДК та ЛСР на території Бєлгородщини

Нагадаємо, що російські добровольці з "Російського добровольчого корпусу", "Легіону Свобода Росії" та "Сибірського батальйону" анонсували свою участь у виборах президента РФ під час рейду, який вони влаштували у прикордонних областях Росії.

15 березня добровольчі підрозділи закликали цивільних негайно сховатись та не виходити на вулицю. У заяві йдеться, що це допоможе "врятувати життя".

У Офісі президента прокоментували бойові дії на території РФ. Населення Росії, на думку радника голови ОП Михайла Подоляка, відчуло на собі те, що відчували українці від початку повномасштабного вторгнення.

Раніше повідомлялося, що партизани закликали громадян Росії не йти на вибори, бо російська влада РФ уже зробила вибір замість громадян.