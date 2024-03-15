Український МіГ-29 оснастили авіабомбами AASM Hammer: у мережі з'явилося перше фото

Високоточна авіаційна бомба була встановлена на підвісному блоці лівого крила українського літака. Такою зброєю було завдано першого удару по складу противника в Херсонській області.

На початку березня в соцмережах було опубліковано відео моменту повітряної атаки української авіації на військові об'єкти противника в селищі Козачі Лагері, Херсонської області. Пізніше стало відомо, що українські льотчики вперше застосували авіабомби AASM Hammer, які були інтегровані у винищувачі МіГ-29. Про це 15 березня повідомили ведучі інформаційного порталу "Тиск".

Про перше застосування в Україні французьких високоточних авіабомб AASM 250 повідомив і командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук. Постачання цього виду озброєння українським повітряним силам було анонсовано міністром оборони Франції Себастьяном Лекорню 18 січня поточного року. Повідомлялося, що Україна має отримати 600 авіабомб AASM-250.

Потім надійшла інформація, що носіями озброєння стануть винищувач МіГ-29 і бомбардувальник Су-24 Повітряних сил ЗСУ. Причому Лекорню додав, що Париж вважав за краще інвестувати кошти в адаптацію французьких авіабомб під радянські літаки, які є в Україні, замість того, щоб постачати літаки Mirage 2000D.

Тепер у мережі з'явилося, ймовірно, перше зображення українського МіГ-29 зі встановленою на одному з пілонів високоточною AASM 250.

Раніше ми детально писали про французькі авіаційні бомби AASM (Armement Air-Sol Modulaire) Hammer. Важливою особливістю авіабомби є її здатність до корекції траєкторії в реальному часі, що дає їй змогу ефективно вражати рухомі та високо захищені цілі.